SANIDAD ESPERA SACAR ADELANTE SU PLAN DE LA HEPATITIS C, PERO LAS CCAA QUIEREN MÁS FINANCIACIÓN

- La Comunidad Valenciana ha invertido ya más de 200 millones de euros que le computan como déficit. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, anunció este miércoles que espera sacar adelante su plan de abordaje de la hepatitis C, que pretende tratar a todos los portadores del virus, mientras que la mayoría de las comunidades autónomas quieren que el Gobierno cree un fondo especial para afrontar la financiación del plan.Montserrat hizo estas declaraciones antes de entrar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), que se reúne después de 17 meses y que tiene un orden del día muy amplio, con más de 31 puntos y con el tema del Plan de la Hepatitis C como uno de los más importantes. La titular de Sanidad recordó que "76.000 españoles han recibido ya el tratamiento contra la hepatitis C" y añadió que su departamento lo que persigue es que ahora lo reciban todos los enfermos, no sólo los que se encuentran en fases más avanzadas. Asimismo, dijo que el Gobierno ha empleado ya desde el año 2015 casi 2.000 millones en este capítulo.Precisamente, la cuestión del pago del tratamiento será uno de los puntos más delicados del orden del día del Interterritorial, ya que la mayoría de las CCAA abogan por la creación de un fondo de contingencia para pagar el tratamiento a todos los enfermos como ya lo hace la Comunidad Valenciana. Según su consejera, Carmen Montón, "mi comunidad ya lleva años garantizando el tratamiento a todos los afectados. Más de 9.000 personas ya han sido tratadas y lo hacemos a pesar de las dificultades que nos ha puesto el Ministerio. Ahora mismo nos adeudan 27 millones de euros de 2015, más lo del 2016 y 2017. Hemos invertido más de 200 millones de euros en los tratamientos de las personas".Montón lamentó que "se compute como déficil lo que gastamos en salvar vidas" y abogó por crear un fondo para los tratameintos de la hepatitis C. "Hace falta financiación para los tratamientos", remarcó.