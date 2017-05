Adiós al MP3, el top manta 2.0 que acabó con la industria musical

Etiquetas

Primero fue el Walkman, luego le siguió el Discman y ahora le toca al MP3 decir adiós. Este formato llegó a nuestras vidas en los años 90, en concreto, la primera patente se registró en 1987 pero hasta 1995 no se usó por primera vez la extensión .mp3 para guardar archivos de audio en el ordenador.

Este formato de codificación de audio digital, cambió la manera de escuchar la música y condujo a la adopción de numerosos nuevos aparatos durante las últimas décadas. Por aquella época no existía Silicon Valley por lo que fueron un grupo de alemanes quienes diseñaron este aparato al que llamaron MP3 como una forma de abreviar su denominación técnica: MPEG Audio Layer 3.

En estos 30 años de vida, el Instituto Fraunhofer IIS y Technicolor (antes, Thomson Multimedia) han sido los encargados del control de los derechos de este formato. Estos institutos lo licenciaban para que otras empresas lo pudieran usar, sin embargo, ahora estas licencias de MP3 se terminan. Se estima que, gracias a esas patentes, la Fraunhofer Society logró unos ingresos de 100 millones de euros en 2005.

Que ya no se den más licencias no significa que ya no se pueda descargar o guardar música en formato MP3. Lo que quiere decir es que los dueños de los royalties de este dispositivo apuestan, ahora, por nuevos formatos que técnicamente son superiores como puede ser el AAC o el MPEG-4. Estos provocará que el MP3 poco a poco deje de utilizarse como ya pasó con los cassettes o los discos.

Kazaa o Napster, claves para el MP3

Programas como el Kazaa o Napster popularizaron el formato MP3 a nivel internacional. Todo el mundo desde su casa y con una conexión a Internet podía descargase las canciones de sus cantantes favoritos con un solo clic.

Los primeros reproductores de MP3 llegaron a las tiendas en 1998. En el 2001, Steve Jobs, los popularizó gracias a su primer iPod que pasó a ser el reproductor de MP3 por excelencia. Desde ese momento, todo el mundo llevaba un MP3 en su bolsillo.

De esta manera, el MP3 y sus programas se convirtieron en el top manta 2.0 de la época. Dejaron de comprarse discos, todo el mundo podría descargarse la música que quería y meterla en su MP3 para escucharla en cualquier lugar. Solo en 1999, según datos de Napster, se intercambiaron 2.000 millones de canciones.

Ahora, sin embargo, hablar de MP3 es hablar de otra época. Los móviles han sido el sustituido natural de estos dispositivos para escuchar música, que además tienen otra ventaja: la música en streaming. Ya no hace falta tener la canción descargada para escucharla, solo necesitas buscarla y darle al play.

Cuáles son sus sustitutos

El AAC es un formato de codificación de audio avanzada (Advanced Audio Coding) que tiene muy buenos resultados. Consiste en un formato informático de señal digital audio basado en un algoritmo de compresión con pérdida, un proceso por el que se eliminan algunos de los datos de audio para poder obtener el mayor grado de compresión posible, resultando en un archivo de salida que suena lo más parecido posible al original. Este formato AAC ha sido elegido por Apple como formato principal para los iPods y para su software iTunes. También es utilizado en otras aplicaciones por Ahead Nero, Winamp y Nintendo DSi.

Otros de estos formatos es el MPEG-4, este es utilizado por los servicios centrados en contenidos en streaming. Este formato absorbe muchas de las características de MPEG-1 y MPEG-2 y otros estándares relacionados, añadiendo nuevas características, tales como VRML (extendido) soporte para 3D, archivos compuestos orientados a objetos (incluyendo audio, vídeo y objetos VRML).