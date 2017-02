Matar zombies al estilo 'The Walking Dead' ya es una realidad en Madrid

Etiquetas

Unidos por un mismo fin: matar zombies. Gracias al universo virtual de Zero Latency hemos estado en una ciudad llena de zombies al puro estilo de 'The Walking Dead'. La propuesta de este centro es el de unir la diversión de un videojuego con la realidad virtual. El resultado: una experiencia divertidísima.

La acción tiene lugar en una zona de juego de 200 metros cuadrados real por el que hasta seis jugadores pueden moverse con libertad y verse unos a otros. Esto es posible gracias un equipamiento especial y sensores situados de forma estratégica en el entorno de juego. Por su parte, las armas simuladas que se utilizan en el juego, bautizadas como ‘Blackbird’, han sido fabricadas mediante impresión 3D.

Sin cables y sin mandos, solo tu, tu pistola y los zombies. Se puede jugar en equipo, nosotros lo hemos hecho en un grupo de seis personas. A pesar de no conocernos entre nosotros, el jugar y protegernos los unos a los otros ha sido la clave para superar a los caminantes. Nos metemos en una sala con las paredes negras y después de recibir las indicaciones oportunas empieza el juego.

Gracias a las gafas nos metemos en el papel totalmente, miramos alrededor y vemos a nuestros compañeros como si fueran miembros del ejercito de Estados Unidos. A los pocos segundos nos metemos de lleno en nuestro papel, es tan real que la gente grita y pide ayuda. Los zombies están en todas partes y se necesita trabajar en equipo para acabar con ellos.

En 30 minutos el grupo debe hacer frente a varias hordas para dilucidar quién se hace con la mejor puntuación. La experiencia es tan realista que incluso cuando coges el ascensor para subir o bajar sientes el vértigo de la altura. La tensión se transmite de unos a otros y se nota cuando acabas la partida, estas con la adrenalina a tope y agotado.

¿Qué es Zero Latency Madrid?

Zero Latency abrió su primer centro en Melbourne, Australia, en 2015. A este centro le siguió la apertura de un segundo en Tokyo, Japón, de la mano de la popular compañía de videojuegos Sega, dentro de Joypolis. Prácticamente al mismo tiempo que el de Madrid fue inaugurado en noviembre de 2016 otro centro Zero Latency en Orlando, Florida. De esta forma, ya hay cuatro centros Zero Latency en todo el mundo y serán 15 al finalizar 2017.

El de España es el primero que abre sus puertas en toda Europa y, además, 7Fun tiene los derechos de explotación para todo el continente. En este sentido, la startup asturiana hará públicos sus planes de expansión europeos más adelante.