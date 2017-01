La nueva actualización de WhatsApp permite enviar mensajes sin conexión

Etiquetas

La aplicación de mensajería WhatsApp tiene nueva actualización. Ahora permite enviar mensajes incluso cuando estemos sin conexión de datos o una red wifi. Evidentemente, estos mensajes no se enviarán realmente hasta que no volvamos a disponer de conexión. Sin embargo, esta no es la única novedad que nos espera con la nueva versión.

Otra mejora de la aplicación es la de mandar hasta 30 imágenes, bien sean fotos, vídeos o gifs. Pero hay que tener en cuenta que los archivos se envían con poca resolución. Por el momento solo está disponible para iOS, pero llegará en breve a los móviles con sistema operativo Android.

Por otra parte, WhatsApp también permite ahora gestionar de una forma más eficaz el uso de los datos que consumimos, de manera que se hace posible determinar si las imágenes, vídeos o documentos se descargan con datos o solo si estamos conectados a wifi.

También se puede controlar mejor la cantidad de información que intercambiamos con una persona o un grupo.