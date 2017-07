TV3 ficha al ilusionista El Mago Pop para su programación de verano

Etiquetas

TV3 ha presentado este miércoles su programación de verano que tiene como propuestas más destacadas el programa 'Res és impossible', del ilusionista Antonio Díaz, El Mago Pop, una versión veraniega de 'Joc de cartes', la serie 'The Last Kingdom', y los nuevos programas 'Estranyes parelles' y 'Això no és un trio'.