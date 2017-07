El final del corazón en los viernes noche: la tele compite por entretener a lo grande

Etiquetas

Es una característica habitual en la televisión internacional: los viernes es el día fuerte para los programas de entretenimiento, una noche perfecta para trasnochar frente al televisor y, además, hacerlo en familia, ya que al día siguiente no hay que madrugar. También sucede en España, donde históricamente las cadenas colocaban sus formatos más carismáticos en los viernes noche.

'Un, dos, tres… responda otra vez', 'Viva el espectáculo', '¿Qué apostamos?', 'El Grand Prix', 'Lluvia de Estrellas', 'Cruz y Raya'... eran programas de gran envergadura que congregaban millones de espectadores en la primera noche del fin de semana.

Sin embargo, los programas de corazón y la segmentación de las audiencias por la llegada de la TDT desvirtuaron en España la esencia del viernes como referencia del entretenimiento familiar. Las cadenas optaron por programas más baratos de producir, como el desaparecido 'Dónde estás corazón' o 'Sálvame Deluxe', donde sólo hace falta unas cuantas sillas e invitados dispuestos a narrar sus vidas de culebrón. Entonces, creció la percepción social de que no interesaba otro tipo de contenido en ese horario.

Pero, hace dos temporadas, Antena 3 decidió mover su mayor éxito de entretenimiento, 'Tu cara me suena', a los viernes y el formato de imitadores brilló como nunca. Tu cara me suena recordó a los programadores de la televisión en España que los viernes es una jugosa franja para captar a un público familiar y que, como consecuencia, es falso el prejuicio de que en esta velada el público más joven no ve la tele. Ese público se había marchado de las cadenas generalistas porque no encontraba ningún producto a su medida.

Tras la final de la última y exitosa temporada de 'Tu cara me suena', Antena 3 ha querido apuntalar su nicho de negocio como referencia de programación de entretenimiento para toda la familia en los viernes noche. Lo ha hecho produciendo otros formatos del mismo género, como la versión con anónimos de Tu cara me suena ('Tu cara no me suena todavía'), el concurso de atletas 'Ninja Warrior' y, desde esta misma noche, el retorno del juego entre cómicos 'Me resbala'. Así intenta no dejar escapar esa audiencia fiel que ha adquirido.

Sin embargo, ante los buenos rendimientos de su rival, también Telecinco reaccionó. Primero retiró 'Sálvame' del viernes y colocó en esa franja su talent show más exitoso, 'La Voz Kids'. La cadena de Mediaset logró su objetivo: la audiencia se repartió, pues ambos espacios compartían público. Antena 3 ya no estaba brillando a solas con programa espectáculo en esa franja.

Así, los viernes, de nuevo, se han convertido en el lugar perfecto del show de entretenimiento. También en verano, donde Telecinco ha lanzado el grandilocuente concurso 'The Wall' con Carlos Sobera y TVE, esta misma noche, prueba suerte con una nueva vuelta de tuerca el programa de buscar pareja. Ahora con abuelos como protagonistas que viven sus vacaciones del amor en el 'Hotel Romántico'.Artillería pesada de las cadenas para hacerse hueco en una franja con tinte festivo en la que se reúne a un público familiar que no hay que dejar escapar. Si dejas el hueco libre, con un contenido enlatado que reste repercusión social (una película, por ejemplo) se puede hacer fuerte tu competidor en el viernes noche de cara a septiembre.