El tuit de Risto sobre la huelga de taxis que incendia Twitter

Risto Mejide ha comentado su postura sobre la huelga de taxistas que se está produciendo en toda España en su cuenta de Twitter. La concentración en Madrid deja a la capital de España sin taxis durante 12 horas. En Barcelona la huelga serán las 24 horas. Protestan contra Uber y Cabify.

Risto ha escrito en Twitter que se trata de una huelga del siglo XIX para protestar contra un negocio del siglo XXI. El presentador de Cuatro ha querido dejar claro que no está en contra de "la manifestación legítima de los taxitas", pero pone sobre la mesa que el resultado puede ser el contrario al que se pretende porque se deja todo el negocio a Uber y Cabify.

Las respuestas no han tardado en llegar...

No no, por dios, por mí continúen así, que parece que lo van solucionando estupendamente. Y perdóneme si opino cuando y como me da la gana. https://t.co/iPXSN9Eyhr