Abascal responde a Otegi que no acabarán con España "ni matándonos a todos"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha respondido al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que "nunca podrán con España, ni con tiros ni con bombas, escaños ilegítimos o secuestrando el Congreso, o matando a todos".

A través de su cuenta de Twitter, Abascal se ha referido, de esta forma, a las declaraciones que Otegi está realizando en actos durante la precampaña electoral, en su apuesta de confluencia con ERC, con un mensaje: "Vamos a estar en el Congreso y en el Senado para deciros, 'no pudisteis, no podéis y no podréis con nosotros'".

El máximo representante de Vox le ha replicado diciendo que "los que ni pudisteis, ni podéis, ni podréis nunca con España, sois vosotros". "Ni con tiros en la nuca, ni con bombas lapa, ni con secuestros ni con escaños ilegítimos, ni secuestrando el Congreso ni volándolo mi matándonos a todos. Nunca podréis", ha concluido.

También ataca al independentismo catalán

Abascal también cargó este fin de semana contra el independentismo catalán en su acto de Barcelona con un polémico discurso que fue respondido con enfrentamientos entre los CDR y los Mossos d'Esquadra.

El líder de Vox prometió, entre otras cosas, suspender la autonomía de Cataluña y "disolver a los Mossos, rescatando a los fieles" a España para integrarlos en la Policía Nacional. Para Abascal,"a un catalán no puede pasarle nada peor que dejar de ser español", y Cataluña no es una nación, sino algo mucho mejor: una región de España, mientras que ha tachado de taifas las autonomías.

Además, Abascal volvió a aludir en su acto a la 'derechita cobarde' en referencia al resto de partidos de la derecha española, para defender que debe ser sustituida: según él, esa derecha hizo a los españoles "votar con miedo". "El único cordón sanitario que hay que levantar es a los partidos separatistas, que hay que ilegalizar de una vez por todas", añadió el presidente de Vox.