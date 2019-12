Adara estalla contra Hugo Sierra en GH VIP: “Eres un falso, frío y calculador.

La noche de este miércoles ha sido la ocasión perfecta para saldar cuentas en 'GH VIP'. Las cuatro finalistas, Mila, Alba, Noemí y Adara, se han reencontrado son algunos excompañeros con los que no han tenido una buena convivencia. Sin embargo, lejos de arreglar las cosas, Adara ha vuelto a protagonizar una gran discusión con su examigo Hugo Castejón.

"¿Qué te pasa? Estás muy serio", ha comentado la madrileña nada más saludar al exconcursante, que no ha ocultado su rechazo y su malestar. "Sigues en el rencor, tú no evolucionas", le ha recriminado Adara ante las palabras de Castejón, que la ha acusado de hacer cosas que le han hecho "mucho daño". "Por detrás estabas diciendo que te daba asco, que tenía dos caras", le ha recriminado.

"Tú intentaste manipular la situación. ¿De qué vas? ¿Vives en el rencor o qué?", respondía Adara, que ha afirmado que Hugo la ha provocado continuamente. "Pensaba que eras mi amigo y eres justo lo contrario", explicaba. El punto álgido de la discusión llegaba cuando el ex de Marta Sánchez ha nombrado a la familia de Adara. Esta ha explotado contra él: "Con mi familia no. Por ahí no. No te pases ni un pelo".

Las acusaciones y los gritos no cesaban entre los dos. "Eres un sinvergüenza. ¿Te atreves a decir que yo tengo dos caras con mi familia? Tú no tienes vergüenza. ¿De dónde has salido?", así reaccionaba Adara ante su examigo. La defensa de Hugo se ha basado en repetir que se ha sentido "traicionado por Adara porque de frente tenía una cara conmigo y por detrás otra".

Aunque Carlos Sobera ha intentado mediar entre los dos y Adara ha cedido a pedir disculpas para acercas las posiciones, Hugo ha rechazado este acercamiento. Ha continuado recriminándole que "por detrás decías que te daba asco" y que por su culpa ha sufrido mucho e incluso ha estado "sin dormir varias noches". Ante estas palabras, Adara le ha dedicado un último y contundente mensaje: "Eres un falso, frío y calculador. Jamás he visto una persona como tú".