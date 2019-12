Tenso reencuentro entre Mila y Hugo: "Se te debería caer la cara de vergüenza"

‘GH VIP’ afronta los últimos días del concurso con el aliciente del trío amoroso entre Adara, Hugo Sierra y Gianmarco. Tras el reencuentro de la semana pasada, en el que la madrileña tuvo un mayor acercamiento a su marido para disgusto del italiano, este miércoles el programa guardaba nuevos reencuentros. Los finalistas han recibido la visita de varios de sus excompañeros con los que no han tenido una buena relación.

Mila Ximénez se reencontraba con Hugo Castejón, su enemigo de la casa. Con él ha mantenido sonadas discusiones e incluso llegó a pedir su expulsión por una supuesta agresión. Con pocas ganas de verle la cara, Mila se ha exaltado cuando ha visto aparecer a Castejón. “Jamás le voy a dirigir la palabra”, repetía una y otra vez mientras Carlos Sobera intentaba, sin éxito, que hubiera una reconciliación entre los dos.

“El día más feliz de mi vida fue cuando este señor se fue”, añadía Mila al conflicto, visiblemente enfadada. Por su parte, Hugo calificaba a la colaboradora de ‘Sálvame’ como “una persona que ha excluido, que ha marginado”. Ha acusado a la finalista de tener actitudes que fuera “no se permitirían”. “Ha cruzado todo tipo de líneas rojas”, acusaba el ex de Marta Sánchez.

Mila no tardaba en contestar a estas acusaciones: “Si yo hubiese dicho o hecho lo que él dice, yo ya estaría expulsada de esta casa”. “Solo le pido que no vuelva a cruzarse en mi camino, jamás en la vida. Me produce rechazo, saca lo peor de mí”, afirmaba casi al borde de las lágrimas. Las palabras de rechazo hacia el exconcursante han continuado: “Él vive en una realidad paralela. A ti se te debería caer la cara de vergüenza, no a mí”. Con al ambiente más caldeado que nunca, Mila se ha negado a despedirse de Hugo, para quien solo ha tenido las siguientes palabras: “Hasta luego, mari Carmen”.