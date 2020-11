Amaia, de 'Operación Triunfo', anuncia que ha dado positivo por coronavirus. 

"He dado positivo en Covid, ha sido inesperado y tendré que pasar los próximos días en casa", así de directa ha sido Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo 2017 para informar de su contagio de coronavirus. "Estoy bien pero me da mucha pena porque no podré hacer los conciertos de Donosti", decía la artista, apenada porque además esos recitales ya habían tenido que ser aplazados a causa de la pandemia mundial.

hola😔 he dado positivo en covid, ha sido inesperado y tendré que pasar los próximos días en casa🤒 estoy bien pero me da mucha pena porque no podré hacer los conciertos de donosti, que ya se habían aplazado por otro positivo... lo siento mucho y espero veros muy pronto🥺❤️ — amaia (@amaiaromero) November 11, 2020

"Lo siento mucho y espero veros muy pronto", ha asegurado la joven que representó a España en Eurovisión junto a Alfred, quien fuera su pareja por aquel entonces. La joven ha estado dando conciertos siguiendo los estrictos protocolos del coronavirus. Amaia Romero había sido nominada recientemente a los Premios Grammy Latinos por 'Una vuelta' al Mejor Vídeo Musical de Largo Formato.

La echaron de un grupo de WhatsApp de OT

Los grupos WhatsApp son un auténtico quebradero de cabeza para los exconcursantes de Operación Triunfo. Si el chat de OT1 fue noticia en muchas ocasiones por la ausencia de triunfitos como David Bisbal o David Bustamante, en el mes de marzo otro chat grupal era noticia por la eliminación de una de las concursantes más aplaudidas de la edición 2017.

Y es que Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo 2017, confesó en el espacio #Unacañacon de Mahou, en el canal de Youtube de la influencer Carolina Iglesias, que la echaron del grupo llamado 'amiguetes'. Un chat en el que se encontraban compañeros y amigos de Amaia como Roi, Ana Guerra y Aitana Ocaña, con la que comparte hasta un tatuaje que se hicieron tras salir de la Academia de OT.