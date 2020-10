Ana Obregón mantiene muy presente a su hijo Alejandro Lequio. La actriz y empresaria sigue sin superar uno de los trances más complicados de su vida, la muerte de su hijo. En mayo, el joven de 27 años fallecía después de no superar el cáncer con el que se enfrentaba desde hace dos años. Tras su muerte, han sido muchas las muestras de cariño y recuerdo de su madre en las redes sociales. Así, en su última publicación, además de a recordar a su hijo, ha dado las gracias a Alessandro Lequio, el padre del joven.

Y es que, después del funeral que se celebró en su memoria, el colaborador de televisión ha estado muy pendiente de Obregón, y ella ha querido agradecérselo con esta imagen y este texto:

La dedicatoria dice: "Gracias Alessandro por haberme dado no solo lo más importante de mi vida, sino 'la vida'". Porque el día en que nació nuestro hijo Áless, ese día en realidad quien nació fui yo. Es curioso, no puedo recordar nada de mi vida antes de ti Aless, como tampoco puedo recordar estos meses sin ti. Se ha borrado todo. Lo único que siento cada segundo con lo que me queda de corazón son los 27 años que nos regalaste de inmensa felicidad, amor, lucha, ejemplo y genialidad. Aunque ahora me haya convertido en un pozo vacío de vida sin ti y lleno de tristeza se que tu alma está unida eternamente a la nuestra. Y eso, a veces, me permite respirar. Gracias por habernos elegido como padres mi guerrero de luz".

Unos tristes meses

Este verano ha sido el primero sin Ana Obregón. Unos meses en los que han aflorado muchos de sus recuerdos de años anteriores y que ha compartido a través de las redes sociales. Viajó a Mallorca, a su chalet de la costa de Los Pinos, donde estuvo pasando su duelo rodeada de su círculo más cercano, como es el caso de su hermana, que la ha apoyado de forma incondicional desde la muerte de Aless.

Después de su estancia en la isla, Ana Obregón volvió a Madrid para intentar recuperar parte de su vida, sin olvidar antes de agradecer a su ex pareja todo lo que ha hecho por ella.