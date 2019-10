Belén Esteban critica y aconseja a Mila Ximénez: "Tendrías que ser más neutral"

Este fin de semana Mila Ximénez entraba al confesionario de la casa de GH VIP para contar sus impresiones y sentimientos, sin saber todo lo que su opinión supondría y muchísimo menos la división que generarían tanto dentro como fuera de Guadalix.

La colaboradora de Sálvame hablaba de una división radical en dos grupos dentro de la casa. "Por un lado está Alba, GianMarco, Noemí y el Cejas. Y por otro Joao, Adara, Pol y Antonio David. Yo estoy ahí en medio", sentenciaba Mila. Una agrupación en la que no estaba incluida Estela, la pareja De Diego Matamoros, y que no pasaba desapercibida entre los colaboradores del debate de GH. "Además, uno es el grupo de los tristes y otro el grupo de los alegres", añadía Mila.

A pesar de que las imágenes que se vieron durante el programa daban un poco la razón a la colaboradora de Sálvame, su compañera Belén Esteban no opinaba lo mismo y no dudó en asegurar que Ximénez está muy equivocada: "No es verdad lo que ha dicho, cada uno tiene lo suyo", respondía la princesa del pueblo quitándole la razón a su compañera. Y añadía: "Mila tiene que permanecer neutral si quiere que le vaya bien. Alba dice que ellos son un show, que su grupo es un show, pero lo que son es un show de tristeza", aseguraba Belén aconsejando a la ex de Santana y dejando entrever que igual, su amiga, no se está juntando con los más adecuados dentro del concurso.

Eso sí, Belén no quiso dejar pasar la oportunidad de decir que Mila no obliga a nadie a hacer nada y que, si la gente se quiere acercar a ella, es porque lo ven bien así y porque creen que les puede beneficiar a largo plazo. "Con Mila se junta quien quiere", sentenciaba la de Paracuellos del Jarama.