Belén Esteban sorprende y dice que busca ser mamá de nuevo: "Estoy en ello"

Todo empezaba con un comentario de su amiga y compañera Mila Ximenez en uno de los vídeos de GH VIP. La ex de Santana aseguraba que Andrea Janeiro, la hija de Belén Esteban, no tiene ganas de tener más hermanos y que no entendería que su madre tuviera ahora un nuevo bebé.

Una afirmación que recogía Belén Esteban en directo en el plato del Deluxe asegurando que ella sí tiene muchas ganas de volver a ser madre, a pesar de la opinión de su hija. "Pues yo sí quiero un nuevo niño, Jorge", comentaba la de Paracuellos al presentador. "Y, de hecho, ya lo está intentando", confesaba causando el asombro de todos los allí presentes.

Jorge Javier no dejaba pasar la oportunidad de preguntarle a su amiga cuánto tiempo va a tardar en llegar el bebé y la colaboradora contestaba: "Estoy en ello". A Jorge le quedaba la cara a cuadros y le decía a su amiga: A mí, como presentador me parece estupendo, pero como amigo no me gusta nada la idea". Belén le preguntaba el porqué de su respuesta y Jorge se explicaba de manera sincera: "Porque… ¿tú no te acuerdas de la que liaste con la boda?, pues imagínate con un nuevo hijo. Ahora, eso sí. Como presentador, te digo que nos vas a dar unas tardes gloriosas".

Tras la confesión, Jorge continuaba intentando sonsacarle a la de Paracuellos alguno de sus planes futuros: "¿Te meterías embarazada en la casa de GH Dúo?". "Claro, y rompería aguas en directo por ti, hasta pariría en el programa, Jorge", respondía Belen de manera irónica. "¿Y tienes la tabla para saber cuándo es mejor quedarse embarazada?", preguntaba el presentador. Belén respondía de manera afirmativa y bromeaba insinuando que la mejor noche para concebir, es la de hoy.