Bisbal denuncia en 'El Hormiguero' la grave crisis de la industria musical

“¿Qué pasa ahora con los anti vacunas?”. Con esta pregunta comenzaba Pablo Motos este miércoles una nueva entrega de ‘El Hormiguero’. El presentador se cuestionaba sobre cómo reaccionarán este grupo de personas ante un supuesto descubrimiento de la vacuna del coronavirus. “¿No la quieren? Que no se la pongan”, afirmaba. Motos aseguraba que “los anti vacunas ahora no se la pueden poner. Es como si el presidente dice que no se fía de alguien y luego lo nombra vicepresidente”.

Con esa indirecta a Pedro Sánchez y su decisión de nombrar como vicepresidente segundo del Gobierno a Pablo Iglesias. La crisis de la Covid-19 es uno de los temas más comentados por el presentador. “Creo que el Gobierno debería esperar a que los chinos abran para levantar el confinamiento”, comentaba ante Luis Piedrahíta, El Monaguillo y Marron. Motos bromeaba sobre los bazares chinos y recordaba que estos establecimientos fueron los primeros que cerraron, incluso antes del decreto de estado de alarma.

“¿No os parecen muy largas las respuestas de Fernando Simón?”, preguntaba Pablo Motos, que bromeaba sobre el portavoz del comité especial para la gestión del coronavirus. “Parece que lleva varios días durmiendo en un coche. Además, se le ha ido quedando la voz cada vez más aguda. Cuando habla se giran los delfines”, afirmaba entre risas. Con esta broma el presentador pasaba a comentar el plan de desescalada presentador por Pedro Sánchez. “El presidente ha presentado un plan de desescalada que no lo han conseguido entendedor ni ‘Los lobos’ de ‘Boom”, comentaba. Según el presentador, el plan del Gobierno “es un caos”.

Tras comentar la actualidad de nuestro país, Pablo Motos conectaba en directo con David Bisbal. Confinado en casa, junto a su familia, el cantante confesaba que, a pesar de ser “un culillo inquieto”, está llevando bien el confinamiento. “Lo estoy aprovechando al máximo”, comentaba el cantante, casado con Rosanna Zanetti. Precisamente, la venezolana ha sido la encargada de ayudarle en la grabación del videoclip de su último éxito ‘Si tú la quieres’, un tema a dúo con Aitana. También algunos de sus cinco perros participan en el vídeo.

“Teníamos todo preparado para ir a Colombia a grabar el videoclip”, aseguraba Bisbal, que tuvo la idea de grabar el videoclip “con nuestros teléfonos”. “Ha quedado un vídeo precioso cuando pensábamos que ya lo habíamos perdido”, comentaba el artista entusiasmado con el resultado. Además, aprovechaba la entrevista para denunciar públicamente la situación de la industria musical en la crisis del coronavirus. “La industria se va a ver afectada muchísimo”, aseguraba. En voz de un amigo músico, David Bisbal se preguntaba “¿Cómo vamos a comer los que vivimos de esto?”. “Nos vamos a tener que comer los instrumentos”, bromeaba a la vez que mandaba “un abrazo enorme a toda la gente que necesita la calle para poder salir adelante”