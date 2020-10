Broncano se disculpa con Álex García: "Le faltamos el respeto... sin querer"

"Segundas partes nunca fueron buenas", se lee en la cuenta de Twitter del actor Alex García. Uno de los protagonistas de la serie 'Antidisturbios' no tiene buen recuerdo de su entrevista en 'La Resistencia' del pasado lunes y David Broncano lo sabía hasta el punto de que fue el invitado ayer de nuevo. "Cuando llegué a casa estaba decepcionado", asegura un García que se marchó antes de tiempo del late night de Movistar+.

En la segunda visita Broncano reconocía que a veces saca la navajilla y hace chiste que pueden llegar a ser ofensivos para los invitados, pero su objetivo principal es que la gente se lo pase bien en su programa. Broncano notó que García se había ido "mohíno" del programa y por eso decidió ponerse en contacto con él para disculparse.

Y no se equivocó. El actor contó que "cuando llegué a casa estaba decepcionado". En plena promoción de 'antidisturbios' poco se habló de la serie la noche del lunes. Pero no fue solo por eso. Un chiste del presentador sobre enfermedades "no tuvo gracia" y aseguró que "después pensé que me estaban faltando al respeto yo soy cómplice de esto... me levanto y me voy".

Ayer el actor le dijo que con la llamada para saber cómo estaba después de la entrevista "vi al David humano, al David sensible, ese que parece que no existe pero está ahí detrás". Broncano aseguró que sobre la marcha le dijo "se me acaba de ocurrir que vengas de nuevo el miércoles". El actor pidió pensárselo porque de hecho "no estoy todavía relajado", responde después de que el presentador le preguntara si se imaginaba que "todo esto vuelve a ser una encerrona". Y Broncano lo aclaró: "Yo puedo equivocarme con algo pero traerte otra vez para putearte sería gracioso pero... casi seguro que no".

Y anoche todo empezó con buen pie. Alex García les regaló un felpudo "para que los invitados se sientan como en casa". Explica el actor que "estos días días han sido dos semanas para mi" por todas las quejas de compañeros que recibió después de su primera visita al programa porque "me decían que no habías visto la serie, que no te currabas las entrevistas, que no tenías gracia...". Pero "no es verdad", bromea García. "No puedo ver todo lo que hace la gente que viene", se excusa Broncano.