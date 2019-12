Carrasco desvela en El Hormiguero la peculiar causa que lo llevó ante la Justicia

El Hormiguero recibía este miércoles la visita de uno de los cantantes más reconocidos de nuestro país, Manuel Carrasco. El artista celebra el lanzamiento de su nuevo trabajo musical, una edición especial, con un documental incluido, de su último álbum, ‘La cruz del mapa’. “Era un concierto muy especial”, comentaba el onubense sobre el recital que plasma en este DVD.

Agradecido con su público, Manuel Carrasco reconocía que sintió “un miedo atroz” antes de este concierto, pero el apoyo de los asistentes le dio la fuerza para superar este temor. “Había un ambiente muy especial”, explicaba. Tanto le ha gustado la experiencia que durante la entrevista lanzaba una exclusiva: el artista realizará un último concierto de su gira en Sevilla. Será en el Estadio Olímpico de la Cartuja y ya piensa en este evento, al que describe como una “gran fiesta”.

Además de esta revelación, Manuel Carrasco ha recordado una anécdota divertida ocurrida durante un concierto que lo llevó ante los tribunales. Aunque lo ha comentado entre risas, el cantante tuvo que acudir a los Juzgados de Castilla camuflado con una gorra. El juicio se había originado por la pelea entre dos fans del cantante, que habían asistido a un concierto suyo y recibieron una pandereta lanzada del artista. “¿A quién le diste de estas dos personas la pandereta?”, recuerda que le preguntó la jueza.

“Yo no me acordaba de las chicas”, comentaba entre risas, a la vez que ha explicado que la situación fue un poco cómica. Incluso “la jueza intentaba aguantar el tipo”. “Eso no era normal. No sé cómo ha quedado”, expresaba Manuel Carrasco, que ha aprendido la lección. “No doy más panderetas”, bromeaba.