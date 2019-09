El libro de Cayetano Martínez de Irujo en 10 frases: "El sexo me servía de escape"

Este miércoles por fin se publica uno de los libros más esperados del mes, del que ya llevamos hablando bastantes semanas, pues su autor se ha encargado de ir dando píldoras que aumenten el deseo de leerlo. Se trata de la autobiografía de Cayetano Martínez de Irujo, el hijo más polémico de la duquesa de Alba. El duque de Arjona ha escrito 'De Cayetana a Cayetano' para liberarse de todos los secretos que ha guardado durante 56 años.

El noble se desnuda por dentro en esta publicación, en la que no solo habla de su vida, sino también de aspectos desconocidos de la familia Alba, algunos de los cuales pueden enemistarle -aún más- con el resto de sus hermanos. Las relaciones entre Cayetano y el resto de hijos de la duquesa son tensas desde hace años, sobre todo con su hermano mayor, Carlos, el actual duque. Por lo que este libro no haría más que echar leña al fuego.

De hecho, su familia estaría totalmente en contra del libro. El pasado fin de semana, su sobrina Cayetana, hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera, dijo a los medios que no pensaba leerlo, lo que resume buena parte del pensamiento de la familia respecto a la autobiografía. Y es que la mayor parte de su contenido es impactante, el cual hemos querido resumir en las 10 frases más contundentes y sorprendentes.

1. "No soy el duque de Alba, pero soy el heredero moral de Cayetana Alba". Esta frase indica muy bien el sentimiento de Cayetano respecto a su posición en la Casa de Alba, pues asegura en las páginas de la obra que era el que más conexión tenía con su madre y que era el hijo en el que ella más confiaba, algo por lo que pagó un peaje con el resto de sus hermanos.

2. "La transición de la Casa de Alba al siglo XXI la he hecho yo por encargo de mi madre y me ha molestado que me hayan apartado y no me lo hayan agradecido". En esta frase, el noble hace alusión a cómo él pilotó todo el cambio en el patrimonio familiar, sacando al mercado los productos que dan sus fincas o gestionando los palacios como bienes de interés turístico, todo ello con el objetivo de sacar rentabilidad de su vasto imperio.

3. "El 1 de enero de 2015, un mes después de morir mi madre, mi hermano Carlos me quitó de todo: todas las atribuciones que tenía dentro del palacio y dentro de la estructura, me dejó sin sueldo, me dejó en la calle. No tenía ningún ingreso". Su relación con el actual duque de Alba es nula tras la muerte de doña Cayetana, pues el duque de Andujar confiesa haberse visto apartado de la estructura familiar y del legado de su madre.

4. "Me dijeron que mi padre había muerto una semana después. Fue mi hermano Alfonso, que llegó al Palacio de Arbaizenea y nos dijo a Fernando y a mi que papá estaba en el cielo. Fue un shock". Cayetano confiesa que la forma en la que se enteró del fallecimiento de Luis Martínez de Irujo le causó un trauma que aún le hace llorar. Reconoce que sus hermanos eran muy fríos.

5. "Yo me sentía como Oliver Twist dentro de palacio. Iba a pedir comida o una explicación y lo único que recibía eran golpes". La muerte de su padre provocó que las cosas cambiaran mucho en el Palacio de Liria. Su madre dejó su crianza en manos de nannies que le pegaban y maltrataban, lo que le causó una depresión de la que tardó años en curarse.

6. "Durante dos años estuve en la cienciología: fue difícil salir, la verdad. Aquello me costó dos millones de pesetas. Yo probaba todo lo que me podía ayudar". Para intentar curar sus fantasmas, Cayetano empezó a hacer terapia bajo los preceptos de la cienciología a través de un tunecino que conoció en el gimnasio.

7. "La cocaína me perturbó por completo y solo quería seducir a mujeres". Durante su juventud vivió un total desenfreno acompañado de Pocholo Martíne-Bordiú. Era la época de La Movida y las drogas estaban a la orden del día. Cayetano cayó en ellas pero logró salir.

8. "A los 15 años tuve una relación con la madre de la familia de acogida en Inglaterra; a los 16, con una mujer casada que conocí en el Club de Campo. El sexo era mi válvula de escape. Era una bestia". El duque de Arjona fue un seductor durante su juventud y tuvo numerosos romances. Si bien asegura que confundía el sexo con cariño, ya que realmente buscaba en esas mujeres el amor que su madre no le daba.

9. "Antes del embarazo de Genoveva, ya me había encontrado en esa tesitura dos veces, con una chica alemana y otra francesa. No tuvo consecuencias. Lo resolví". A las tres semanas de conocer a la mexicana, ésta se quedó embarazada de los mellizos Luis y Amina. Si bien Cayetano vivió situaciones similares antes que nunca salieron a la luz. No obstante, su relación con Genoveva duró poco y admite haberle sido infiel.

10. "Ahora soy capaz de estar con una mujer y sentirla como compañera. Nuestra relación es magnífica. Nos reímos mucho juntos". Con esta cita se refiere a su actual pareja, Bárbara Mirján, 33 años menor que él pero con la que ha encontrado la estabilidad.