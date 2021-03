Conflicto en Extremoduro: el guitarrista no comparte la idea de suspender la gira

El guitarrista de Extremoduro, Iñaki Antón, se ha mostrado crítico con el comunicado hecho público por su compañero Robe Iniesta sobre la suspensión de la gira de despedida de Extremoduro y ha apostado por llevarla a cabo en cuanto la pandemia lo permita. "Tras leer esta mañana el comunicado unilateral de Robe, del que no tenía ningún conocimiento y cuyos plurales en absoluto me conciernen, me veo en la obligación de transmitiros que mi decisión firme durante todo este tiempo ha sido realizar la gira de despedida de Extremoduro en cuanto sea posible y la Covid lo permita", ha señalado en sus redes sociales.

Asimismo, Antón se ha mostrado partidario de ofrecer fechas "tantas veces como sea necesario y retrasándola cuanto haga falta siempre que nos veamos obligados por la situación sanitaria". "Seguiré intentando que así sea; creo que os lo debemos", ha concluido.

El grupo Extremoduro ha anunciado un nuevo aplazamiento de su gira de despedida, que tenía previsto recalar en ocho ciudades españolas. "Dije que tocaríamos por cojones, pero ahora ya no estoy tan seguro. De momento, lo único seguro es que este año no va a poder ser", ha afirmado Robe Iniesta en un comunicado.