David de Jorge se sulfura con Motos en 'El Hormiguero': "Eres un desgraciado"

Tras la música de Dani Martín, ‘El Hormiguero’ recibía este miércoles a David de Jorge. El chef celebraba con Pablo Motos sus logros personales y profesionales. Y no es para menos. Según contaba el ganador tiene 12 estrellas Michelin, ha superado tres operaciones que le han llevado a perder 130 kilos. Con cincuenta años recién cumplidos, David de Jorge confiesa sentirse en su mejor momento y así lo comentaba en el programa: “Me siento Liza Minnelli o Lina Morgan, qué recibimiento”.

Nada más comenzar la entrevista, el invitado lograba sacar de quicio a Pablo Motos, pues revelaba una confesión del presentador. Ante las insinuaciones de David de Jorge, Motos aclaraba lo sucedido: “Ha traído regalos para todo el mundo, a tope, pero luego hemos empezado a hablar de comida y no nos entendemos”. “No te gusta la tortilla de patatas con cebolla, eres un desgraciado. La tortilla de patatas sin cebolla no es tortilla”, respondía el invitado.

Pablo Motos confesaba el “asco” que le daba la tortilla con cebolla ya que “sabe todo a cebolla”. Sin embargo, David de Jorge aseguraba que “la cebolla le da seguridad”. La respuesta del invitado no convencía al presentador, que aseguraba que solo come tortillas de claras: “De doce claras y una yema”. También su socio, Jorge, interrumpía la entrevista para confirmarlo: “Y de hasta 20 claras”. Ante las caras de horror del cocinero, Motos comentaba que, además, no le gusta el pescado. “El marisco sí”, puntualizaba.

Y el enfrentamiento entre los dos no acababa ahí. Pablo y David abordaban otro de los temas gastronómicos más polémicos de España: la preparación de la paella. “No tienes ni puta idea de hacer paella”, recriminaba el presentador al invitado, que no se callaba. “Los mejores arroces los hacen los alicantinos, no los valencianos”, aseguraba David, desatando el enfado de Motos, conocido defensor de la paella valenciana, como buen valenciano.

Tras este debate, David de Jorge revelaba cómo ha perdido 130 kilos. “Fue un proceso poco a poco”, explicaba. El chef vasco comentaba que “primero hubo una reducción de peso y luego una abdominoplastia”. El sobrepeso del cocinero llegó a tal punto que se vio obligado a casarse con pantalones cortos debido al calor que le producía la grasa en su cuerpo. “Estuve seis meses jodido después de la operación”, aseguraba el invitado. Ahora, tras haber superado todo este proceso, David de Jorge aseguraba sentirse más feliz que antes: “Ahora estoy mucho mejor”.