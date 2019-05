El drama de Iker y Sara: la pareja de la eterna sonrisa vive sus peores momentos

A veces la vida golpea especialmente y de forma diferente a ciertas personas, que tienen que atravesar situaciones muy duras en un periodo de tiempo muy corto. Eso es lo que les está sucediendo a una de las parejas más mediáticas y también queridas de España, la formada por Iker Casillas y Sara Carbonero. Porque cuando la fortuna les sonríe en el plano profesional, en el personal les da la espalda. Ahora, tras el infarto de miocardio agudo que sufrió el portero hace unas semanas, la periodista es la tiene que enfrentarse al cáncer.

Precisamente, la familia celebraba este lunes, 20 de mayo, los 38 años de Iker, un cumpleaños muy especial después del gran susto que supuso su inesperado infarto cuando estaba entrenando con su equipo, el Oporto. Por suerte, se detectó a tiempo y el guardameta madrileño fue operado de urgencia para colocarle un 'stent' -un muelle- en la arteria que había sido colpasada, si bien todavía está convaleciente y estará al menos tres meses de baja antes de volver al fútbol, si es que al final lo hace.

Sara compartió numerosas imágenes del aniversario de su marido en su cuenta de Instagram celebrando, precisamente, la vida, la cual ahora ven de otra manera tras el grave suceso de hace unas semanas. En los 'stories' que colgó la periodista, se podía ver al portero soplando la tarta y con unos globos con los números de su edad, 38. Además, escribió el oportuno mensaje "celebramos tu vida" junto a ellas, por lo que nada hacía presagiar que la desgracia se había cernido de nuevo sobre ellos, aunque es cierto que una de ellas la tituló como "un cumpleaños atípico, pero lleno de amor", en lo que se pensaba que era una referencia al infarto ya superado.

Los 'stories' de Sara para felicitar a Iker por sus 38 años / Instagram

Sara avanzó que era un "cumpleaños atípico" / Instagram

Pero tan solo 24 horas después de estos momentos tan felices, Sara utilizaba de nuevo Instagram para anunciar algo totalmente opuesto: sufre cáncer de ovario. La periodista acompañó una foto con un inspirador mensaje de esperanza con un texto de su puño y letra en el que adelantaba que ya ha sido operada, que todo ha salido bien y que ahora le esperan unos meses complicados para erradicar las secuelas del tumor que hayan podido quedarle con tratamiento médico. Además, asegura que está tranquila y confiada en que todo saldrá bien y que en este trance contará con todo el apoyo y amor de su familia. Asimismo, pidió respeto a los compañeros de prensa para poder afrontar todo el proceso de recuperación en la intimidad.

Así, Sara conmocionaba las redes sociales a última hora del día con una noticia que nadie esperaba. Sobre todo porque una vez que Iker fue dado de alta, la periodista había vuelto al trabajo y la pasada semana estuvo en Ibiza para presenciar el desfile organizado por Calzedonia, marca de la que es embajadora. Allí compartió evento con Paula Echevarría e 'instagramers' y modelos como María Pombo o Ariadne Artiles y su sonrisa y alegría no vaticinaban que ocurriera nada así.

Pero unos días después, Sara ha decidido hacer pública la enfermedad que sufre a sus 35 años. Se desconocen las fechas de la operación y si tuvo lugar antes o después del infarto de Iker, aunque no debe hacer mucho tiempo más de un mes, pues si hubiera esperado más habría corrido el riesgo de que la mala noticia se filtrara. Y todo ello, en su mejor momento profesional de los últimos años. La periodista acababa de regresar a la televisión tras los años de excedencia que pidió a su cadena, Mediaset, y se encontraba haciendo un reportaje semanal para Deportes Cuatro con deportistas ejemplares y paradigmáticos, algo que le apasiona.

Además, las marcas siguen confiando en ella plenamente como gran reclamo publicitario y, a parte de Calzedonia, otras como L'Oréal o Agatha París la tienen entre su nómina de embajadoras y colaboradoras. Igualmente, mantiene su blog en la web de Elle y su sección mensual en la revista y su empresa, Slow Love -fundada junto a sus compañeras de Mediaset Isabel Jiménez y Mayra del Pilar- empezaba a despegar tras unos primeros años complicados, como toda nueva empresa.

Paralela es la situación de su marido. Iker Casillas estaba afrontando su mejor temporada en el Oporto con unos números que nunca había logrado en el conjunto portugués desde su llegada en 2015 procedente del Real Madrid. Era el Casillas de los mejores tiempos y tenía totalmente volcada a la afición.

Una pareja inquebrantable

Ahora, el matrimonio, que tiene a dos niños, Martín de 5 años y Lucas, de 2, afronta su etapa más dura después de casi una década juntos. La pareja saltó a la luz en febrero del año 2010, después de haberse conocido unos meses antes en la Copa Conferaciones de 2009, que Sara cubrió como reportera de los deportes de Telecinco. De la noche a la mañana se convirtieron en la pareja de moda y los fotógrafos les acechaban día y noche.

Meses después se celebró el Mundial de Sudáfrica, el cual empezó con mal pie para la Selección Española, con una derrota ante Suiza que nadie esperaba. La prensa internacional llegó a culpara a Sara de los errores de Iker bajo palos, pues ella cubría el partido justo detrás de su portería, lo que para algunos era "motivo de desconcentración". La tormenta fue tremenda y la periodista la aguantó estoicamente cumpliendo de forma absolutamente profesional con su trabajo y, por supuesto, con el apoyo de su chico.

La Selección acabó remontando aquel mal comienzo y se hizo con el Mundial, lo que generó quizá el mejor momento televisivo de las últimas décadas, pues nadie ha podido olvidar ese beso que Iker le dio a Sara en pleno directo cuando ella lo estaba entrevistando tras conquistar el título. Con lágrimas en los ojos, el portero dio el lugar que se merecía a su novia ante toda España y dejaba claro que no mereció todas esas críticas injustas.

Desde entonces, han sido totalmente inseparables y enseguida se fueron a vivir juntos y formaron su propia familia. Pero nuevamente tuvieron que vivir momentos profesionales delicados. En la época de José Mourinho como entrenador del Real Madrid, Iker vivió un calvario por su mala relación con el luso, lo que le relegó al banquillo y a ser incluso acusado de 'topo' por el entrenador y parte de la afición. Supuestamente, era él el que filtraba a los compañeros de Sara lo que se cocía en el vestuario blanco, al igual que ella, unas especulaciones que dañaron mucho su reputación.

En todo momento, la pareja se mostró impermeable a críticas y siguió cumpliendo con sus obligaciones profesionales con el silencio como mejor defensa. Si bien esa situación acabó socavando a Casillas en el Madrid, de donde tuvo que salir de una forma que no merecía en el verano de 2015 para recalar en el Oporto, donde la pareja encontró el oasis de paz que en España no tenía. Sara no dudó en pedir una excedencia en su trabajo para seguir a su marido e instalarse con él en el país vecino, donde han aumentado la familia con la llegada de Lucas e incluso se han casado, de forma inesperada en marzo de 2016, tras tener ya a sus dos niños.

Ahora, cuando su amor está más que asentado y sus carreras en donde debían estar, la salud se ceba con ellos en un periodo de tiempo muy corto. Si bien Iker y Sara tienen una juventud y una fortaleza que les hará afrontar este varapalo como lo han hecho anteriormente, con positividad y fuerza. Y sin perder la sonrisa, porque si algo han mostrado en este tiempo es que con la simpatía y la educación se va a todas partes y se ganan las peores batallas.