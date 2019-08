Froilán cambia Mallorca por Alicante y pasa el verano con su novia, Mar Torres

La familia real está pasando unos idílicos días en Mallorca en los que está aprovechando para hacer numerosas actividades y visitar algunos de los lugares más emblemáticos de la isla. Pero este año, cuando hablamos de familia real nos referimos a los Reyes, Felipe y Letizia, sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, y la Reina Sofía. Un grupo muy reducido en comparación con otros años, cuando estaban en Palma el resto de nieto reales, los Marichalar y los Urdangarin.

Bien es cierto que días antes de que llegaran los Reyes, doña Sofía estuvo acompañada de sus nietas Victoria Federica e Irene, con las que fue al cine a ver 'El Rey León' -después repitió con Leonor y Sofía-, pero fue llegar Felipe y Letizia y no volvimos a verlas. De hecho, la hija de la Infanta Elena marchó a Marbella y estuvo en el famoso festival Starlite.

Una de las bajas más significativas es la de Froilán, el nieto mayor de los reyes eméritos. Él era uno de los fijos en cada verano en Mallorca y cumplía con la tradición de seguir los cursos de vela del Club Naútico a los que le apuntaba su abuela con el resto de nietos. Si bien ahora que ya tiene 21 años parece que ha decidido empezar a vivir los veranos por su cuenta muy bien acompañado de su novia, Mar Torres.

La pareja ha sido pillada por la revista 'Diez Minutos' disfrutando de unos días de playa en Alicante. En las imágenes, se puede ver la faceta más romántica de Froilán haciendo arrumacos y carantoñas a su chica, de la que no se ha separado en todo el verano. Primero estuvieron pasando junio en Miami, haciendo un curso para ampliar sus estudios universitarios de 'Business', carrera que ambos estudian en el exclusivo CIS The College for International Studies, en la calle Velázquez de Madrid.

A su vuelta celebraron el cumpleaños de Froilán en Madrid, acompañados de la Infanta Elena, quien está muy compenetrada con Mar, y ahora se han marchado a Alicante, donde bajan a la playa como dos turistas más, con sus toallas preparados para una jornada de playa. No obstante, es probable que el nieto mayor de los Reyes vaya a pasar algunos días a Palma con su abuela a finales de agosto, cuando los Reyes se marchen a sus vacaciones privadas y la isla vuelva a la calma.