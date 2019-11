Gonzalo Caballero cuenta la verdad: "He estado con Victoria Federica unos meses"

Gonzalo Caballero por fin ha llamado a las cosas por su nombre y se ha atrevido a decir lo que era un secreto a voces pero nadie se atrevía a contar con las palabras exactas. El torero ha confesado que ha sido novio de Victoria Federica, la hija de la Infanta Eleana y Jaime de Marichalar. Si bien la relación ya se ha acabado, pues según el diestro, quiere centrarse en su profesión.

"He estado saliendo con Victoria unos meses, pero he tomado la decisión de no tener una relación seria porque quiero centrarme en mi profesión", confiesa el torero madrileño a 'Hola' de este miércoles, la primera entrevista que da a una revista del corazón. Su relación con la nieta de los reyes eméritos ha sido uno de los puntos candentes de la actualidad en los últimos meses, pues ni se confirmaba ni se desmentía, mientras ellos cada vez se dejaban ver más juntos.

Pero a raíz de la grave cogida que sufrió el pasado 12 de octubre en Las Ventas, que estuvo a punto de costarle la vida, se desveló que la joven y el torero ya no estaban juntos, pues empezaron a circular unas imágenes de Victoria con el que parece que es su nuevo amor, el Dj Jorge Bárcenas, con el que comparte noches de fiesta en las mejores discotecas de Madrid.

Ahora, Gonzalo ha explicado todo en las páginas de 'Hola'. Una ruptura que parece que ha sido en buenos términos, pues ella sigue estando entre su grupo de amigos. Además, aclara cuál es su relación con Froilán, su ya excuñado, con quien se había dicho que ya no se hablaba. Según Caballero, le han hecho mucho daño las cosas que se han contado, "porque claro que Felipe sigue siendo mi amigo, no hay ningún problema entre nosotros".

Respecto a la cogida que hizo temer por su vida, el diestro confiesa que hubo unos minutos en el que le dieron por muerto. "Cuando me trasladaban al hospital, de repente la ambulancia se paró. Tenía cuatro de tensión. La situación fue terrible, porque no sabían si regresar a la enfermería o ir hacia el hospital", cuenta una vez que lo peor ha pasado.

De este modo, el torero madrileño también da el salto a la palestra pública después de que la pasada semana lo hiciera la que fuera su 'cuñada', Mar Torres, exnovia de Froilán. La joven, heredera del grupo Fuertes, ha optado por explotar su imagen como influencer, y también es protagonista de las páginas del papel 'couché' casi todos los días.