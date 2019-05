Con tacones y pendientes: Harry Styles, totalmente irreconocible en la Gala MET

La Gala MET es una de esas pocas ocasiones a lo largo del año en la que todo está permitido a nivel estilístico. Con una temática de fondo, las estrellas y 'celebrities' invitadas se atreven a ponerse los trajes más surrealistas, impresionantes y estrafalarios. Este año, no ha sido una excepción, y la pasada madrugada vimos desfilar por Nueva York a los rostros más famosos del panorama internacional vestidos con unos trajes con los que estaban irreconocibles en algunos casos. Por ejemplo, en el de Harry Styles.

El cantante, ex de la banda británica One Direction, acudió a la espectacular ceremonia del Museo Metropolitano como uno de los protagonistas de la noche, ya que era uno de los embajadores de la gala de este año junto a Lady Gaga, Alessandro Michele -director creativo de Gucci-, Serena Williams y Anna Wintour. Por lo tanto, todas las miradas estaban puestas en él y el joven no defraudó. Eso sí, costaba saber que era él.

Porque el cantante llevó uno de los looks más comentados de la noche que, además, lanza un mensaje muy importante acerca de cómo el mundo de la moda va avanzando hacia la igualdad y la inclusión. Harry llevó un estilismo firmado por Gucci compuesto por un pantalón de tiro altísimo en color negro y una camisa transparente con chorreras. Pero lo que más llamó la atención fueron sus zapatos de tacón y los pendientes largos que lucía, algo que tradicionalmente nunca han llevado los hombres. Además, con su nuevo corte de pelo -siempre lo ha llevado largo- estaba totalmente cambiado.

Harry se encontraba muy cómodo con ellos, como pudo verse a su llegada al Museo acompañado de Michele, pues andaba perfectamente y no tuvo ningún problema al subir las escaleras. Además, llevaba las manos repletas de anillos. Un estilo muy victoriano y recargado 'made in Gucci' que defendió a la perfección. Además, la firma italiana es una de las que más está apostando por reducir las diferencias de género en la moda, con prendas que bien pueden usar ellas como ellos, y el cantante fue anoche la mejor muestra de esa diversidad.

Así, Harry se aupó a las primeras posiciones de los looks de la noche sin necesidad de llevar una ropa demasiado exagerada o llamativa. Con los complementos adecuados, demostró que se puede ser el mejor vestido del MET y, a la vez, apoyar la diversidad y la inclusión de diferentes personas y formas de vestir en una industria que vive un momento de reinvención nunca visto antes. Los códigos ya no existen.