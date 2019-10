¿Están demasiado expuestos los hijos de las Kardashian? Niños en redes 24 horas

Una foto de la hija de Kylie Jenner, la milmillonaria más joven de la historia con solo 22 años, ha dado la vuelta al mundo y ha desatado numerosas críticas a la benjamina del clan Kardashian. Porque, aunque la polémica va unida desde siempre a estas mujeres, en esta ocasión puede que haya llegado demasiado lejos porque muestra algo que para muchos puede tratarse de un trastorno narcisista. Con su propia hija.

En concreto, se trata de una fotografía de la pequeña disfrazada por Halloween... de su propia madre. Kylie vistió a la niña exactamente igual que ella durante la pasada Gala del MET, con una peluca morada y un vestido del mismo tono con las mangas llenas de plumas, al igual que la falda. "Mi bebé...¡no puedo con esto!", escribió emocionada la empresaria.

Aunque la imagen tiene nada menos que 12,7 millones de 'likes', muchos no han dudado en criticar la forma en la que Kylie ha vestido a su hija, de tan solo dos años. De hecho, le acusan de "narcisista" y de intentar que su niña sea su alter ego, sin dejarle vivir una infancia alejada de los focos y vestirla como el resto de niñas de su edad. Sobre todo, por la carita que la niña tiene en la foto, en la que parece no estar muy contenta.

Kylie sabe que mostrar a Stormi en redes sociales es una forma segura de tener 'likes' a raudales. Una imagen de ella sola tiene de media 7 millones de 'me gusta', una cifra ya escandalosa, pero cuando posa con la niña, es fácil que pueda llegar incluso a 15 millones. ¿Qué significa eso? Que la empresaria tiene más capacidad de monetizar esta popularidad y cobrar más por hacer publicidad a las marcas en sus redes sociales.

La polémica surge por el hecho de que se trate de una niña de dos años que ni elige salir en estos canales ni, quizá, debería, aunque eso sea una decisión de sus padres. Pero lo mismo le sucede al resto de sus famosas hermanas, excepto a Kendall, que no tiene hijos.

Kim, Khloé y Kourtney posan muy a menudo con sus hijos en Instagram. Sobre todo la mayor y la más famosa. Kim Kardashian tiene cuatro hijos con el rapero reconvertido en una especie de predicador Kanye West: North, Chicago, Saint y Psalm. Los cuatro niños son habituales en sus redes, sobre todo la mayor, North, la cual ya es una estrella que ejerce de 'influencer' con las firmas de lujo.

North ha protagonizado ya editoriales de moda, viste de las mejores firmas del planeta, que le envían ropa para que muestre su madre en rede sociales, y suele ir maquillada. Una forma de vida que mucha gente también le ha recriminado a Kim, pues también se ve un intento en ella de hacer de su hija una versión de ella misma.

Khloé también es amante de fotografiar a su hija True, fruto de su relación con el jugador de baloncesto Tristan Thompson, tanto cogiéndola en brazos como ella sola vistiendo de forma muy similar a sus primas, con ropa repleta de plumas, tul y demás adornos.

De la misma forma procede Kourtney con sus tres retoños, Penelope, Mason y Reign, fruto de su extinto matrimonio con Scott Disick. Las imágenes de los tres niños se mezclan con los sexys posados de su madre y los anuncios de productos de belleza y cosmética pertinentes. Aunque en su favor hay que decir que es la que les muestra de una manera más natural y sin intentar hacer de ellos pequeños influencers.

Precisamente, en España asistimos estos días a una guerra abierta entre el cantante David Bisbal y su ex, Elena Tablada, por su hija Ella y la exposición que su madre supuestamente haría de ella en redes para lucrarse, aprovechando su imagen para patrocinar marcas. El juzgado ha condenado a ambos a borrar todas las fotos que tengan de la niña colgadas y a no subir ninguna más.

¿Están demasiado expuestos los menores en redes sociales? El debate está abierto desde hace mucho tiempo y los límites no están nada claros, pues son los padres los que deciden qué muestran y qué no de sus pequeños. Hay personas que eligen no mostrarles nunca y otras que lo hacen a todas horas. De hecho, han hecho de su vida familiar su fuente de ingresos, ya que hay muchas influencers 'de maternidad' que comparten con sus seguidores su vida como madres, recibiendo importantes ingresos por hacer publicidad a productos infantiles.

El mayor ejemplo es Verdeliss, 'youtuber' con siete hijos que ha levantado un imperio gracias a sus aventuras familiares. De hecho, el año pasado entró a 'GH VIP' embarazada de la séptima. El problema es que estos niños pierden su intimidad nada más nacer sin poder elegirlo, algo que puede pasarles factura cuando sean mayores, mientras que sus padres aumentan con ello su cuenta corriente.