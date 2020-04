Hugo rompe la tregua con Elena y explota en 'Supervivientes': "¡Falsona!". 

Nyno Vargas, Yiya y José Antonio Avilés se jugaban este jueves la expulsión de 'Supervivientes' tras la nominación de la semana pasada y la salvación de Albert Barranco. Jorge Javier Vázquez daba la bienvenida a una gala más encendida que nunca. Yiya afirmaba no fiarse de José Antonio, Elena y Hugo se enfrentaban, Nyno y Yiya discutían… Todo en una semana marcada por la ruptura de la amistad entre Rocío Flores y Avilés. Los nominados comenzaban la noche con un alegato al público pidiendo su permanencia en la isla. "10 semanas no las aguanta todo el mundo", comentaba Avilés. Por su parte, Yiya afirmaba que "la audiencia es la que decide, estoy para ellos".

Jorge Javier también apuntaba a que Rocío Flores "quiere tener una conversación" con él tras el enfrentamiento del pasado domingo con José Antonio Avilés. La nieta de Rocío Jurado ha cambiado su actitud con el periodista y su mayor preocupación de la semana eran los tiburones que rondan por el mar de la isla. Tan solo Ana María Aldón, con la que se muestra más unida que nunca, ha sido la única capaz de convencerla para "poner un pie en el agua", como así comentaba el presentador del programa.

Durante la emisión en directo los supervivientes se han jugado en una prueba física su permanencia en la playa de 'los siervos' o en la de 'los mortales'. En uno de los duelos por parejas, el formado por Ana María Aldón y Yiya, se producía un incidente cuyo revuelto incluso llegaba hasta el plató. La esposa de José Ortega Cano era descalificada "por utilizar el pie para frenar la caja" que tenían que empujar las dos concursantes. La perjudicaba no aceptaba la decisión de la organización y decidía retirarse para mostrar su descontento. "No he pisado el tablón ni he metido el pie debajo", afirmaba con decisión Ana María.

Tras estas palabras de Aldón, la organización del concurso recurría al visionado de las imágenes para esclarecer lo sucedido, aunque no llegaban a una clara conclusión. Jorge Javier comunicaba la resolución del programa a Yiya: "Jamás había visto a la organización mirar tantas veces una repetición. No puedo decir si Ana María lo ha hecho mal, pero tampoco si lo ha hecho bien". Por ello, se decidía que había que repetir la prueba, una decisión que Yiya no tomaba bien. Su enfado incluso la llevaba a renunciar a hacer la prueba, un acto que el presentador criticaba desde Madrid.

Otro enfado en la isla es el que mantienen Elena y Hugo. La madre de Adara se mostraba sorprendida por la actitud su ex yerno, que se aislaba del resto de sus compañeros. "No entiendo esa frustración. Siempre he sabido que era una persona solitaria, pero a este extremo…", comentaba a Nyno. "No quiere relacionarse", contestaba el cantante. Elena se lo comentaba al propio Hugo: "Me he horrorizado estos días que he estado contigo. Me he asustado incluso". Los dos concursantes comenzaban un enfrentamiento que los llevaba a elevar el tono. Hugo acusaba a Elena de fingir en el concurso: "cuando ves la camarita empiezas el show". E iba más allá: "¡Falsona!". "Está reventado", contestaba la madrileña, que comentaba a Jorge Javier que Hugo "me ha hecho sentir mal". Así concluía la tregua entre los dos supervivientes.