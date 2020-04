Rocío Flores defiende a su madre en ‘Supervivientes’: "Nunca hablaré mal"

Una semana más, la amistad entre Rocío Flores y José Antonio Avilés captaba la atención de ‘Supervivientes’. Los dos rompían su relación el pasado jueves y, como era de esperar, los días en Honduras se han sucedido entre discusiones y conflictos, como así lo ha mostrado Jordi González este domingo. "No puedo entender que te hayas esperado dos meses para soltarlo. Yo cuando tengo una amistad con una persona soy clara desde el principio", comentaba la hija de Antonio David Flores en referencia a las críticas de Avilés sobre Albert Barranco.

Sorprendida por la actitud de su ya examigo, Rocío afirmaba no entender su postura y le dejaba claro que su relación no iba a ser la misma a partir de ese momento. El tercero en discordia, Barranco, también se veía involucrado en la discusión y decidía intervenir. "No voy a hablar contigo jamás de aquí en adelante. Tienes menos credibilidad…", aseguraba el concursante a Avilés, que reiteraba sus críticas a Barranco.

Ya en directo, durante una conexión con el presentador, Rocío y Avilés volvían a enfrentarse después de que Jordi González destacara la reconciliación de la nieta de Rocío Jurado con Ana María Aldón. José Antonio Avilés, considerado uno de los que ha "malmetido" en la relación de las dos concursantes, decidía intervenir y esto no sentaba bien a Rocío Flores. La tensión ha ido en aumento y Avilés acusaba a Rocío de no querer contar "la verdad" sobre su familia. "Has venido aquí a limpiar tu imagen porque la tenías muy manchada", afirmaba el periodista a la vez que aseguraba que Rocío "va buscando demandar a Yiya".

Rocío Flores no se quedaba callada y respondía al periodista con claridad: "Yo he venido a involucrarme en el concurso". Además, le reiteraba su malestar e intentaba dar explicación a la actitud de Avilés. "Como el concurso te ha salido como el culo, la única salida que te queda es ir en contra de mí", expresaba Rocío, que añadía que "ni un cheque en blanco" le compensar el estar al lado de José Antonio.

El periodista respondía sacando el tema de la mala relación de Rocío con su madre, Rocío Carrasco. "Yo tengo la conciencia muy tranquila. Si pretendes que monte un lío por mi madre, móntate y pedalea. Yo tengo muy claro quién es mi padre y quién es mi madre. Mi madre va a ser mi madre hasta el día que me muera", aseguraba la concursante.José Antonio Avilés respondía que Rocío había insinuado en televisión que "si no existiera una tercera persona, habría una mejor relación con tu madre".

Este comentario hacía explotar a la conocida concursante, que recalcaba sus intenciones con Rocío Carrasco: "Nunca jamás, desde la mayoría de edad, se me ha pasado por la mente hablar mal de mi madre porque es mi madre. Y siempre lo será". Rocío sorprendía así rompiendo su silencio sobre su madre: "Te pido que no hables de mi madre porque ella no está concursando".