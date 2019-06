El mayor ataque ansiedad de Pantoja en Honduras: "¡Que me saquen de aquí!"

Isabel Pantoja está viviendo su estancia en Honduras como en una montaña rusa emocional. Pasa de la risa al llanto y de la alegría a la pena en cuestión de horas y sus compañeros y la organización está teniendo que volcarse con ella para que no abandone. Pero lo que le ocurrió hace unos días fue la gota que colmó el vaso, porque la tonadillera perdió prácticamente los papeles.

La cantante tuvo un gran ataque de ansiedad al sentirse atrapada en la isla, lo que provocó un fuerte llanto y que sus compañeros realmente se preocuparan por su estado, sobre todo Omar, exnovio de su hija Isabel. "Ay Dios si estuvieran aquí mis hijos o mi hermano me hubieran sacado de aquí ya", empezó a sollozar la tonadillera ante la mirada atenta del joven, que intentaba en todo momento tranquilizarla.

Las palabras de Omar no bastaron, y Pantoja no podía tranquilizarse porque decía que no podía más estar allí. "Me siento encerrada, no puedo ir a ningún sitio, yo no puedo verme así, me voy ahora mismo", comenzó a gritar Isabel, llamando la atención de Mónica Hoyos, que salió del agua para saber qué le pasaba.

El llanto cada vez iba a más y Pantoja decía que ya le daba igual todo, que firmaba la renuncia y se iba, aunque tuviera que pagar una penalización. "Ya no puedo más, mi mente, mi mente...¡No puedo más! ¡Que me saquen de aquí, me estoy volviendo loca!", gritaba Isabel pidiendo a Omar que llamara a la barca para que fuera a recogerla. El joven se desvivió para tranquilizarla y que comiera algo, pero ella estaba empecinada en marcharse

Así, no dudó en coger su saco y anunciar que se iba, "aunque sea nadando". La organización tuvo que acudir y pedirle que se serenara hasta que vinieran a por ella, algo que surtió efecto. Un rato después le avisaron de que se podía ir y se despidió de sus compañeros para montarse en la barca con la intención de no volver. Pero de nuevo, reculó.

Ya en directo con Jorge Javier Vázquez durante la gala, la tonadillera pidió perdón por haber perdido así los nervios, pero confesó que se había sentido como cuando estaba en prisión, lo que le hizo recordar sus peores momentos. Pero ahora, una vez que todo ha pasado, ha prometido continuar "con más fuerzas que nunca". Veremos si es verdad esta vez.