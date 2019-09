La sociedad 'maldita' de Bardem se queda en 'rojo' tras pagar dos multas al Fisco

La actriz española, Penélope Cruz, protagonista de una historia de espías cubanos ambientada en La Habana llamada 'Wasp Network', se está convirtiendo en una de las más aclamadas de la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia por sus estilismos que marcan tendencia y ocupan portadas de las cabeceras de moda internacionales. La musa de Almodóvar ha acudido a la ciudad italiana sin su marido, el también actor y activista Javier Bardem, cuya firma española, dedicada al mundo del cine, está de nuevo en números rojos. Y sin la actividad de antaño cuando era su empresa de cabecera.

Javier Ángel Encinas Bardem es accionista y administrador único de Penguin Films S. L., una empresa madrileña con sede en el barrio de Chueca, muy cerca de donde estuvo el restaurante la Bardemcilla, propiedad de la familia. La firma, que nació en 2004 cuando protagonizó la laureada cinta 'Mar Adentro', acaba de publicar cuentas relativas al ejercicio fiscal de 2017. La empresa presenta números rojos en su balance final (16.552,08 euros), una tónica que lleva desde el año fiscal anterior, donde también tuvo pérdidas de 28.553,15 euros.

Penguin Films S.L., que ahora languidece mercantilmente, le ha dado al actor más de un dolor de cabeza. En 2017, Javier Bardem tuvo problemas con el Fisco. El Tribunal Supremo anunció la imposición de una multa de 151.000 euros en dos sanciones debido a diferentes irregularidades en la liquidación del IRPF en sus ejercicios de los años 2006 y 2007. Entonces, esta sociedad que ahora tiene una mínima actividad recibió unos ingresos por los trabajos del actor de más de un millón de euros.

Tras las sanciones, el actor emitió una nota de prensa conjunta con su abogado declarando que, en su momento, ya se puso al corriente con Hacienda acerca de sus irregularidades. "Publico esta nota sorprendido por el sensacionalismo de algunos titulares, en algunos medios, al acusarme de defraudador a Hacienda por unas irregularidades que la propia sentencia califica de infracciones leves y que se resolvieron hace años liquidando en su momento tanto las diferencias como las dos sanciones por la infracción leve, las cuales estimamos pertinente recurrir", señalaba.

La disparidad de criterios

Y añadió: "Por otro lado, entra dentro de toda normalidad que entre los criterios interpretativos de Hacienda y de los asesores fiscales o tributarios existan algunas diferencias a la hora de liquidar determinados conceptos, que es lo que ha ocurrido en el presente caso, como ocurre a miles de personas cada año”. El actor recurrió sin éxito. El pasado mayo, el Tribunal Supremo ratificó la sanción impuesta al actor en 2017, que él mismo recurrió entonces. Bardem deberá pagar 98.970 euros por infracciones leves cometidas por el ejercicio de 2006 y 51.521 por las de 2007.

La sentencia asegura que existió una "falta del mínimo rigor exigible en las declaraciones de IRPF del actor, un claro ánimo defraudatorio de los tipos impositivos progresivos y más elevados de IRPF, así como la deducción en sede de la sociedad de gastos no relacionados con la propia actividad". En la época en la que se tiene en cuenta esa actividad tributaria, el actor era socio y administrador único de Pinguin Films S.L., una sociedad a través de la que facturó sus trabajos en las tres películas que se estrenaron en esos dos años: 'Los fantasmas de Goya', 'No es país para viejos' y 'El amor en los tiempos del cólera'. Según Hacienda, los ingresos no se corresponden con los que Pinguin facturó a sus clientes.

Asghar Farhadi, Javier Bardem Y Penélope Cruz en el rodaje De Todos Lo Saben / UNIVERSAL PICTURES

Una sociedad agónica, pero con actividad

Hoy, la sociedad 'maldita' de Bardem tiene un activo de 3,2 millones de euros, un único empleado que recibe cada año 25.ooo euros y una cifra principal de negocio inexistente, según refleja el balance vertido en el Registro Mercantil. Eso sí, hay una partida indeterminada de ingresos de 24.000 euros sin detallar. Sin duda, el actor ha encontrado otra vía para facturar su floreciente carrera cinematográfica.

El actor tiene varios proyectos importantes que se estrenarán en 2020 y de los que da cuenta su IMBD. Destacan las cintas 'La esposa de Frankestein', 'Dune y Molly' con la actriz Elle Fannig, estás dos últimas en postproducción. Pero sobre estas películas brilla la esperada mini serie para televisión Hernán Cortés, que protagonizará. La producción ejecutiva recaerá en el propio Steven Spielberg, Javier Bardem, Steven Zaillian, Darryl Frank y Justin Falvey. Esta serie partirá del guion que Dalton Trumbo escribió en los años sesenta para una película (Montezuma), para la que el oscarizado guionista, ya fallecido, pensó en Kirk Douglas como protagonista. El 500 aniversario de la llegada de Hernán Cortés a México parece que ha relanzado el proyecto y ha confirmado a Bardem en el reparto.