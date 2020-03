Los Javis crean un AIE con 'La llamada' y apuestan por internacionalizar el musical

Los empresarios, actores y directores Javier Ambrossi (Madrid, 1984) y Javier Calvo (Murcia, 1991), conocidos como Los Javis, se han convertido en dos de los personajes más populares de la pequeña pantalla gracias a series como 'Paquita Salas'. Ahora regresan al que fue su gran trampolín en 2013, el musical 'La Llamada', basado en un campamento de monjas en el que se encuentran dos jovencitas rebeldes y respondonas que tienen un grupo de música. A todo esto le han dado un armazón legal con la creación de una Agrupación de Interés Económico (AIE) para la producción, realización, distribución y comercialización del mencionado espectáculo tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

Y así lo refleja el Registro Mercantil, que ayer vio nacer a 'La llamada El Musical AIE'. Una maniobra que no extraña a quienes han seguido de cerca la exitosa trayectoria de estos empresarios, que empezaron haciendo pequeños papeles en series de éxito. Calvo en 'Física y química' y Ambrossi en 'Amor en tiempos revueltos' y 'Cuéntame'. La adaptación del musical a la gran pantalla de 'La Llamada' logró cinco nominaciones a los Goya, lo que llamó la atención en 2018 de los 'headhunters' del sector en Estados Unidos.

Gran acogida en la meca del cine

'Hollywood Reporter', una de las más importantes e influyentes revistas de la industria del entretenimiento desde 1930, publicó una fabulosa crítica de 'La Llamada' que supuso un espaldarazo internacional. "El proyecto respira un aire de sinceridad y vitalidad que hace que muchos momentos de la película sean agradables", afirma la publicación. Y continúa "lo que al principio parece una comedia de campamento de adolescentes ha evolucionado, para convertirse en algo más reflexivo y conmovedor". La 'Biblia de Hollywood' también afirma que "el humor es más un éxito que un error, que es más de lo que se puede decir de la mayoría de las comedias españolas". Con tan buenas recomendaciones es lógico que Los Javis se hayan lanzado a internacionalizar su espectáculo.

Invertir en el proyecto

¿Por qué Los Javis han creado una AIE? Una Agrupación de Interés Económico es una puerta abierta al mecenazgo cultural y es una estupenda herramienta llena de ventajas fiscales para quienes quieran invertir en ella. El sentido de las AIE es ser un instrumento que permita desarrollar proyectos a personas físicas o jurídicas que excedan de sus capacidades individuales y que por sí solos no podrían. Una película, un libro o un concierto son el objeto más común para una AIE. En este caso, se abre la fórmula para poder invertir en el nuevo proyecto de Los Javis, una opción rentable si se tiene en cuenta que hasta ahora han convertido en oro todo lo que han tocado.

En el despacho Sympathy for the Lawyer, especializado en el sector musical, explican con detalle las bondades fiscales del AIE y las ventajas de que inversores privados ajenos a la industria (por ejemplo, patrocinadores) se involucren en la producción motivados por el beneficio fiscal de una deducción en Impuesto sobre Sociedades. Los gastos sobre los que se calcula la deducción son los de carácter artístico, técnico y promocional. La deducción total generada en cada período impositivo no podrá superar el importe de 500.000 euros por contribuyente.

¿Y si el musical de Los Javis no triunfa?

También es la AIE la entidad responsable de que se produzca la reinversión del 50% de los beneficios obtenidos. Hacienda, por su parte, se ocupa de validar que los socios de la AIE no desarrollen actividades directamente relacionadas con las de la entidad -en el caso que nos ocupa, promoción y realización de espectáculos en vivo-. El potencial inversor no mide el retorno esperado de la inversión en función, exclusivamente, del resultado económico potencial de la explotación de la obra (que es una incógnita, obviamente). Cuenta, a priori, con la certeza de la recuperación de, al menos, una parte de lo invertido.

Para los seguidores de la carrera de Los Javis, este 29 de marzo se estrena el primer capítulo de 'Veneno' en Atresplayer Premium. Y lo harán de manera online por el Covid-19. La ficción se inspira en '¡Digo! Ni puta ni santa', las memorias oficiales de La Veneno, icono LGTB, que escribió la periodista Valeria Vargas, también una de las mejores amigas de la protagonista y que forma parte del equipo de guionistas de la serie.