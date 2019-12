Justin Timberlake pide perdón a su mujer tras las polémicas fotos con una actriz

Justin Timberlake ha dado un paso al frente. El actor ha querido emitir un comunicado para aclarar la polémica en la que se ha visto envuelto por unas fotografías que publicó el diario The Sun.

En las imágenes se ve al actor en una terraza junto a su compañera de reparto, Alisha Wainwright. Ambos comparten confidencias mientras beben unas cervezas y la confianza entre ellos aumenta. Las fotos muestran varios momentos de complicidad como cuando sus manos se entrelazan y el actor le toca la cintura a su compañera.

Para zanjar los rumores y terminar con cualquier tipo de especulación sobre su matrimonio, Justin Timberlake ha decidido romper su silencio y emitir un comunicado en su perfil de Instagram. De lo más sincero, el cantante entonaba el mea culpa y pedía perdón a su mujer, la actriz Jessica Biel, por todo el daño que estas fotos han causado en su familia.

"Trato de estar fuera de los cotilleos lo máximo que puedo, pero por mi familia siento que es importante hacer frente a los rumores que están haciendo daño a las personas que quiero", comenzaba escribiendo el actor.

#Farandulazo Captan a Justin Timberlake en plan romántico con una actriz que no es su esposa. El periódico The Sun publicó imágenes en las que se puede ver al músico sujetando la mano de Alisha Wainwright en un bar de Nueva Orleans. pic.twitter.com/xHfUmVV5Cz — Raúl Brindis (@raulbrindis) November 25, 2019

"Hace unas semanas viví un momento de confusión -pero dejadme ser claro- nada pasó entre mi compañera y yo. Bebí demasiado esa noche y lamento mi comportamiento. Debería haber sabido actuar mejor. Lo lamento porque esto no es un ejemplo para mi hijo y le pido disculpas a él, a mi familia y a mi increíble esposa, por haberles hecho pasar una situación tan vergonzosa. Ahora me esfuerzo por ser un mejor marido y un mejor padre", terminaba el comunicado Justin.

Por su parte, el representante de Alisha explicaba a People que no había habido nada entre ellos: "No hay validez para esta especulación. Actualmente están trabajando en un proyecto juntos. Los miembros del elenco y el equipo estaban todos juntos. Se puede malinterpretar, pero de verdad que no era nada de lo que se ha contado, estaban todos juntos y tienen gran complicidad, pero nada más".