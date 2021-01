Los 40 dardos de Kiko Rivera a Pantoja: "Quiso quitar los apellidos a su hija"

Kiko Rivera volvió ayer a dar un paso definitivo en la relación con su madre en un plató de televisión. A las diez de la noche llegaba a Telecinco para lanzar en Domingo Deluxe un ultimátum a su madre: "Tienes 24 horas para ponerte en contacto conmigo, tomaré medidas contra todo lo que has hecho". Así ha empezado una entrevista en la que el hijo de la tonadillera vuelve a hablar sin pelos en la lengua "y hay muchas cosas que me callo porque siento vergüenza". La relación con su hermana y con su tío Agustín, se convirtieron anoche en dardos, algunos envenenados. "Mi madre no acepta que su momento ya ha pasado

No fue la única declaración que dejó sin palabra a los colaboradores del programa cuyo plató se quedó en silencio cuando Jorge Javier Vázquez pregunta a Kiko por su hermana. Además de asegurar que su madre le pedía que hablara mal de ella se negó a responder a la pregunta sobre si Isabel Pantoja se arrepintió de "adoptar a mi hermana". Así respondió al resto:

- "Fui a firmar para revocar los poderes que le di a mi madre y a mi tío"

- "Ya no busco el perdón, busco la explicación"

- "Aunque haya hecho las cosas muy mal, y esté jodido, es mi madre"

- "No quiero que se solucionen las cosas, quiero una explicación"

- "No me arrepiento de nada de lo que he dicho"

- "Yo estaba cebado con mi madre"

- "Entiendo que mi madre haya acabado sola en la vida"

- "He visto a fanáticas que llegaban a Cantora y las ponía a pintar"

- "Quizá algunas personas no me entienda. Yo vengo aquí con la verdad".

- "Muchas veces me ha dado vergüenza la forma de actuar de mi madre"

- "Yo no soy ningún mantenido, los mantenidos son los que te rodean"

- "Me doy cuenta de que he vivido con una desconocida"

- "Me pedía que viniese a televisión para hablar mal de mi hermana"

- "Mi madre quiso quitar los apellidos a mi hermana en varias ocasiones".

- "No me han quitado de en medio. Me he ido yo y no quiero volver"

- "Mi familia de Cantora es nefasta"

- "Mi madre solo se mueve por dinero"

- "Tengo derecho a defenderme y a contar lo que me dé la gana"

- "Hubiese preferido otra vida para ayudar a mi madre. Siento pena por ella"

- "Mi madre no iba a recogerme al colegio porque había cámaras"

- "Mi madre ha hablado mal de mi mujer. Eso no tiene perdón de Dios"

- "La peor humillación es que hablen mal de un hijo tuyo y no pongas freno"

- "Escuché a mi madre y tío hacer comentarios xenófobos de mi hermana"

- "Me gustaría ver cómo actúa mi madre sin mi tío Agustín al lado"

- "No tengo miedo a mi tío Agustín y le recuerdo que está en mi casa"

- "Mi tío gestiona la carrera de mi madre y así le va ahora mismo"

- "Mi madre tiene la necesidad de creerse la mejor, y eso es un problema"

- "Seguro que a mi tío le hubiese gustado ser Isabel Pantoja"

- "Siempre que entras en Cantora hay vídeos de mi madre cantando"

- "Mis hijas necesitan la figura de una abuela pero no en estas condiciones"

- "En dos años ha venido una vez a mi casa, cuando murió mi suegra"

- "Tengo derecho para ir a ver a mi familia paterna cuando me dé la gana"

- "Cuando hay necesidad hay que vender y para vender ,había"

- "Mi tío podía haber hecho más para que mi madre no fuera a prisión"

- "No recuerdo el día que firmé el poder para mi madre y mi tío Agustín"

- "La mayor vergüenza por mi madre ha sido con temas económicos"

- "En el bautizo de mi hija Ana, como no había exclusiva, comió escondida"

- "Siempre que ha aparecido conmigo en la prensa ha sido por dinero"

- "Mi madre eligió las fotos de la exclusiva del bautiza de mi hija Carlota y le puso los ojos azules"