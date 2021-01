Kiko Rivera lanza un ultimátum a Isabel Pantoja: "Es déspota y prepotente"

"Mamá tienes 24 horas para ponerte en contacto conmigo, tomaré medidas contra todo lo que has hecho". Kiko Rivera ha vuelto a un plató de televisión en Telecinco para lanzar un ultimátum a su madre Isabel Pantoja de la que asegura es déspota y prepotente. Tras contar dos anécdotas como que la cantante habría puesto a pintar a fans suyos la finca de Cantora o que sin poder fumar en los restaurantes ella lo siguió haciendo el hijo de la tonadillera ha continuado con su batalla particular familiar. Y no es lo único que ha desvelado: "Mi madre quiso quitar los apellidos a mi hermana en varias ocasiones".

"El miércoles pasado fui a firmar para revocar los poderes que le di a mi tío Agustín y mi madre. Poderes que cuando leí casi me da un patatús porque podían hacer lo que les diese la gana". También ha querido aclarar que no quería demandar a su madre "ni meterla en ninguna historieta porque me da miedo que le pueda pasar algo y no me lo perdonaría jamás" pero ahora parece algo más tranquilo porque "me comentan mis abogados que por el tiempo transcurrido la mayoría de errores de mi madre pueden haber prescrito".

"A ella le gusta mandar"

Y ahí es donde Kiko ha insistido en que "tienes 24 horas desde ahora como hijo te voy a dar la última oportunidad de ponerte en contacto conmigo mediante una llamada, paloma mensajera, un ovni con bata de cola, lo que quieras" . La declaración llega después de que Kiko empezara hablando de su madre como una persona que antes era "simpática, amable, generosa , simpática, divertida... no se qué tiene dentro que a veces trata mal y mira por encima del hombro. Es prepotente y déspota". Y continúa: "A ella le gusta mandar. Ella es la Pantoja y se hace lo que yo digo y cuando yo digo".

Una vez más, ante las preguntas de Jorge Javier Vázquez en Domingo Deluxe, Kiko ha asegurado que "ahora me doy cuenta de que he vivido con una desconocida. No conozco a mi madre". Y no quedan ahí sus declaraciones: "Mi madre me pedía que viniese a televisión para hablar mal de mi hermana.. A muerte". Y así lo hizo, con la posterior palmadita en la espalda de su madre: "Muy bien hijo". Ahora se arrepiente "y así se lo dije a mi hermana". Continúan sus confesiones asegurando que una noche le llamó su madre y le pidió que "llamara a un abogado para quitarle los apellidos".

"No venía al colegio porque había cámaras"

Y para que a la gente le quede claro como es su madre revela también que "cuando le digo que me voy a casar me dice que si no cobra ella la exclusiva no iba". Intenta explicar lo que pensó nada más saber que Isabel Pantoja volver de 'Supervivientes': "No la habrán tenido que dar...".

Kiko siente pena por su madre pero "ha llegado un punto de mi vida que si no miro por mí no lo hará nadie". Tiene claro que "tengo derecho a defenderme y a contar lo que me de la gana y hubiera preferido tener otra vida para poder enterarme de las coas antes porque quizás hoy mi madre no estaría como está y la podría haber ayudado más". Recuerda que su madre solo le ha recogido del colegio cinco veces "porque hay cámaras" y yo "quiero ser mejor padre. Ya no me vale mi pequeño del alma con su piel de canela".

Dolido y decepcionado asegura que "no quiero volver a ese núcleo familiar porque la familia de mi mujer me ha hecho ver lo que significa la palabra familia y eso es duro". Y sentencia: "mi madre ha hablado mal de mi mujer. Eso no tiene perdón de Dios". A las preguntas de Jorge Javier, y asintiendo solo con la cabeza, Kiko Rivera fue hablando más de su hermana y ante la pregunta de si alguien en Cantora la trataban como una hija de segunda llegó una respuesta que dejó a todos helados: "He oído a mi madre y a mi tío hacer comentarios xenófobos sobre mi hermana".