La confesión de Matamoros en Sálvame: "Soy cocainómano desde los 15 años"

"Soy cocainómano desde los 15 años". Así de tajante quiso ser Kiko Matamoros anoche en la edición especial del programa de más audiencia de Telecinco en la noche del domingo. Por segunda semana la cadena apostaba por 'Domingo Deluxe' para rascar seguidores y anoche logró acaparar el 16,2% de cuota, 1.774.000 espectadores, llegando a ser visto en algún momento por 6.813.000 personas. Tras entrevistar a Lolita llegaba el plato fuerte que llevaban anunciando desde el pasado viernes para pegar a la audiencia al televisor: "Kiko Matamoros va a responder a la pregunta de si ha sufrido una tentativa de asesinato por alguien muy cercano a Makoke que conspiró para que le mataran por envenenamiento". Así 'cebaba' Jorge Javier Vázquez esta emisión especial que ayer aportó el 27,9% de la audiencia del día de la cadena. Pero antes de responder, Matamoros quiso zanjar un aspecto de su vida sobre el que mucho se ha llegado a insinuar.

La confesión llegó después de una pausa de publicidad, pasada la media noche y de que el presentador le leyera la siguiente pregunta: "¿Crees que Makoke pensaba que a causa de tus excesos murieras pronto y así ella quedarse con todo el patrimonio?". El colaborador se estaba enfrentando al polígrafo de Conchita y en toda la noche habría mentido, según la máquina, solo en dos ocasiones. Muchas preguntas se quedaron en el tintero pero no dudó en dedicar parte del tiempo a explicar como empezó a coquetear con la cocaína "a los 15 años y en breve haré las bodas de oro".

De su juventud aseguró que su consumo "desde el punto de vista médico fue muy desaconsejable". Cuando se casó con Marian, madre de sus primeros cuatro hijos, "levanté el pie". Fueron pareja durante 20 años y luego conoció a Makoke. De su segunda pareja, con la que mantiene una guerra abierta, puntualizó que "digamos que no le tuve que enseñar nada" para después recnocer que la droga llegó a condicionar "incluso mis relaciones sexuales". Su vida ahora es junto a Marta López, "anti todo esto" y ha vuelto a distanciarse de ese mundo. Matamoros reconoce que "no he intentado desintoxicarme porque siempre he pensado que lo podía dejar cuando quisiera".

Más tarde llegó la respuesta a la pregunta que esperaba la audiencia desde que se anunciara el viernes. El colaborador dijo que Sí. Y explicó cómo habrían intentado matarle: "Un amigo me avisó de que me iban a adulterar la droga para matarme". Así empieza su relato asegurando que alguien se había puesto en contacto "con la persona que me llevaba la droga" para que adulterara el producto con algo y "me enteré cuando le hice varias llamadas y no me cogía nunca el teléfono y un amigo me llamó por teléfono y me dijo que tenía que hablar conmigo para contarme una cosa que no podía decirme por teléfono".