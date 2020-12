Así es la relación actual de Isa Pantoja con su madre tras ‘La casa fuerte’.

‘La casa fuerte’ celebraba este domingo la semifinal del concurso. Los habitantes de la casa afrontaban las últimas horas de convivencia con mucha tensión, con la incógnita de saber qué parejas alcanzarían la gran final. Tom y Sandra y Mahi y Rafa se sometían al voto del público en el penúltimo día del programa. Y, como no podía ser de otra forma, los conflictos y la tensión no faltaban en la gala. Aurah y Samira protagonizaban un duro enfrentamiento tras debatir sobre quién merecía hacerse con el premio del programa.

Al margen de la incógnita sobre los nombres de los finalistas, la atención de ‘La casa fuerte’ se centraba en dos personas que estaban en plató. Isa Pantoja y Asraf, expulsados del concurso el pasado jueves, se sentaban por primera vez para sincerarse sobre su experiencia en el ‘reality’ de Telecinco. Jorge Javier desvelaba que la hija de Isabel Pantoja dará una exclusiva este miércoles. Como un avance de sus declaraciones, el presentador se interesaba por el estado de su relación con su familia.

Isa Pantoja confesaba que sí ha hablado con su hermano, Kiko Rivera. Y también afirmaba que había intentado ponerse en contacto con su madre, aunque con poco éxito. "Me gustaría saber quién sabe su teléfono o cómo puedo hablar con ella", comentaba Isa Pantoja. Esta confesión pillaba por sorpresa al propio presentador, que no podía ocultarlo: "A buen entendedor, pocas palabras bastan". La ya exconcursante de ‘La casa fuerte’ lanzaba ese dardo envenenado con su madre, quien se encuentra desaparecida para los medios.

Sobre cómo va a celebrar las Navidades, Isa Pantoja afirmaba que ya había tomado una decisión: "Mi madre no va a celebrar la Navidad. Entonces, lo voy a celebrar con el niño y con Asraf en mi casa". La colaboradora de Ana Rosa se enfrenta a una gran polémica por la guerra armada entre su madre y su hermano. Por ello, Jorge Javier comentaba que "es brutal lo que acaba de comentar Isa Pantoja".

Pero no solo Isa hablaba, también su novio, Asraf, se enfrentaba a las acusaciones de muchos colaboradores, que lo tachaban de "machista". "He pillado depresión estos días. Lo he pasado mal. Lo he pasado muy mal dentro y creía que se vería, pero la gente ha visto otra cosa".

El programa también emitía las críticas de Ana Rosa contra Asraf. La presentadora, que conoce muy bien a Isa, asegura que el único defecto de ella "es que no sabe elegir pareja". Y también se sumaba a las acusaciones de machismo contra el ceutí. Ante estas duras palabras, Asraf saltaba: "Que aprenda a elegir pareja ella primero. Si no sabe de lo que habla… Igual que ella opina, yo también puedo opinar". Isa Pantoja también se pronunciaba para defender a su pareja: "Me sorprende que Ana Rosa comente estas cosas cuando sabe lo que he sufrido. Me hubiera gustado que me hubieran dicho esto a mí a solas". Y volvía a dejar claro su apoyo a Asraf: "Yo no lo veo machista".