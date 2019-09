Cinco diseñadores de moda 'made in Spain' se abren paso en Nueva York

Cinco de los diseñadores de moda con más proyección en España aterrizaron este viernes en Nueva York para mostrar la calidad "made in Spain" en un exclusivo evento de venta a medio camino entre la Fashion Week y la feria Coterie. En pleno corazón de Manhattan está situado el "showroom" de FashionLab, una agencia que ejerce de embajadora para casas de moda europeas en Estados Unidos y durante este fin de semana será escaparate de Chie Mihara, Antonia's, Rita and Co, Tucca Towels y Q2.

Se trata del primer evento este tipo que realiza FashionLab, que trabaja con firmas establecidas pero busca "cómo dar voz" a otras que no lo están aún, aprovechando que ahora los compradores siembran la ciudad, según explicó a Efe una de sus fundadoras, la española Anna Queralt. De hecho, la agencia tiene la idea de repetir esta iniciativa, en la que ha colaborado el ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior), dos veces al año coincidiendo con el calendario que marcan las colecciones primavera-verano y otoño-invierno, agregó.

El prestigio de la "marca España"

El espacio, en un edificio cercano a la "Fashion Avenue" -el segundo nombre del que goza la Séptima Avenida-, estaba este sábado lleno de gente y así se espera que siga hasta este domingo mientras ofrece prendas, accesorios como joyas y bolsos, calzado y hasta toallas. "De hace dos años a esta parte, notamos un interés bestial por el producto "made in Spain". La marca España ha adquirido mucho prestigio en el consumidor americano", señaló Carmen García Cuevas, jefa de desarrollo de negocio de la firma de calzado Chie Mihara.

Radicada en Elda (Alicante), Chie Mihara es muy conocida por su diseño y confort en España pero aún es "emergente en Estados Unidos", donde recientemente ha logrado un acuerdo de distribución con los grandes almacenes Neiman Marcus, revela.

Junto a sus zapatos se encuentran los de la marca Antonia's, una colección de alpargatas de lujo fundada hace dos años por Isabel Río, que trabajó en esta ciudad para grandes nombres como Calvin Klein y Alexander Wang, aunque llevar su propia firma es "muy diferente". "Gustan mucho. Les damos un toque de color, de vintage...", relata la diseñadora, que creó su proyecto tras ver las "espardeñas" triunfar en un desfile de ropa, organizado por ella, y cuenta ya con dos puntos de venta.

Entre colgadores, llaman la atención las toallas con formas geométricas de Tucca, aunque mucho más cuando se conoce su historia: tienen patentada una funcionalidad con la que se fijan a la arena con pinzas que se introducen por ojales. Se pueden juntar también entre ellas y tienen con un bolsillo impermeable, indica su creador, Germán Serrano, quien lanzó la firma hace un año y ahora busca expandirla a otros países, después de cosechar ventas por internet y verla en revistas.

Por su parte, Sara López es la fundadora de Rita, una compañía con unos dos años de edad que nació de su experiencia viviendo en Japón, donde a las mujeres, muy "coquetas", relata, les encanta la atención al detalle, la artesanía y lo nuevo. López diseña bolsos y joyas que se fabrican en talleres en España y, como madrileña residente en Valencia, encuentra inspiración en el Mediterráneo, que se refleja, por ejemplo, en texturas similares a "cómo las olas rompen contra las rocas".

Muchas prendas que se muestran en FashionLab pertenecen a Q2, una firma al por mayor cuyas bazas son los envíos "sin mínimos" y la "rotación" que hay en las piezas, con lo cual ofrece las últimas tendencias, de acuerdo a su director de ventas, Pedro Marco Fauli. "Lo veo, lo quiero y lo pido ya", describe sobre la dinámica que mueve a Q2, presente en Europa y que mira a EEUU porque los negocios del sector moda están muy "profesionalizados" y, claramente, porque hay "mucho consumismo".