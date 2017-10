Enrique Iglesias cobró 14.000 € por cada tuit publicado del concierto en Santander

La Sociedad Año Jubilar del Gobierno de Cantabria pagó 115.000 euros a una empresa por ocho inserciones en redes sociales sobre el concierto de Enrique Iglesias del pasado mes de julio en Santander, que terminó con polémica y una pitada de parte del público que asistió.



En la documentación que la Sociedad Año Jubilar ha remitido al diputado del PP Santiago Recio, que preguntó por esta cuestión en el Parlamento de Cantabria, se recoge que las publicaciones tenían que producirse entre los días 16 y 19 de julio y debían ser tres inserciones en Twitter, tres en Facebook y dos en Instagram.

En el informe que el Ejecutivo ha remitido al diputado del PP se señala que esas menciones tendrían un valor de mercado de 120.000 euros y que llegarían a un impacto de 70 millones de seguidores.



Se adjunta un informe de la empresa Market Insider, que tiene los derechos en exclusiva de la publicidad en medios de comunicación y redes sociales de Enrique Iglesias.



La empresa indica que el acuerdo inicial fue abonar esa cantidad por solo dos inserciones en redes sociales y por la difusión de notas de prensa.



Y subraya que, en lugar de las dos inserciones pactadas, se hicieron "nada menos que ocho", entre el día 16 y el 19 de julio.

Una "desastrosa gestión"

Se trata de inserciones en Twitter, Facebook e Instagram, con vídeos y fotos de Enrique Iglesias, y comentarios de agradecimiento tras el concierto del 15 de julio en el estadio de El Sardinero.



"Todos estos impactos suman de largo lo acordado", señala la empresa, que agrega que el informe de los impactos en prensa "es una muestra amplia de todo lo que se trabajó en medios".



Una de las críticas que ha hecho el diputado del PP Santiago Recio es que en esos comentarios en redes sociales no se menciona ni una vez al Monasterio de Santo Toribio de Liébana ni al Año Jubilar Lebaniego, evento por el cual se contrató el concierto de Enrique Iglesias.



Recio también cuestiona que todas esas inserciones en redes sociales se hicieron después y no antes del concierto que, además, acabó con quejas de parte de los asistentes, abucheos y pitada.



El diputado ha dicho a Efe que los 115.000 euros parecen a priori "mucho dinero" por hacer unas inserciones en redes sociales, y cree que "no se ha valorado mucho el dinero de los cántabros y de los patrocinadores".



Además, se queja de la "falta de transparencia" y "ocultación" por parte del Gobierno, y critica la "desastrosa gestión" del Año Jubilar.



El director de la Sociedad Año Jubilar, Manuel Bahillo, ha explicado a la Cadena Ser que se pagó por una campaña de publicidad realizada por las redes sociales de Enrique Iglesias, y que los técnicos en marketing consultados hicieron un informe "valorando positivamente" ese gasto e, incluso, calculando que era menos de lo que costaba la campaña en realidad.



Bahillo ha destacado el impacto en redes sociales de los mensajes y que llegaron "a millones de seguidores de Enrique Iglesias".



Al final, según Bahillo, "todo se traduce en números", y ese mes subió la ocupación turística y se ha aumentado el número de peregrinos.