Naomi Campbell anuncia que es madre por primera vez a los 50 años

Naomi Campbell ha anunciado, por sorpresa y a través de sus redes sociales, que se ha convertido en madre por primera vez. La top model, que cumplirá 51 años el próximo sábado 22 de mayo, ha compartido emocionada la noticia con sus más de diez millones de seguidores en Instagram, provocando un aluvión de felicitaciones ante la sorprendente llegada de un nuevo miembro a su familia.

"Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre. Tan honrada de tener esta alma buena en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor", ha confesado Naomi, con una fotografía en la que se ven sus manos cogiendo los piececitos de su bebé, una niña por lo que se adivina con los comentarios de la supermodelo, aunque se desconocen tanto el nombre elegido para la pequeña como su fecha de nacimiento.

Y es que, muy celosa con su intimidad, la londinense no ha dado más detalles de esta gran noticia que ha dejado al mundo impactado, puesto que aunque tan sólo un mes desfiló para Michael Kors presumiendo del espectacular cuerpo que la catapultó al Olimpo de la moda hace más de 3 décadas. Por lo que, con el embarazo 'practicamente' descartado basándonos en que tendría que lucir una abultada barriguita en su última aparición sobre las pasarelas, se desconoce si Naomi habría optado por la gestación subrogada o por la adopción para cumplir su sueño de ser madre.

Y es que, en 2017, la top model confesaba que pensaba en tener hijos "todo el tiempo", asegurando que "tal y como funciona la ciencia ahora podré hacerlo cuando quiera". Y ese momento por fin ha llegado y Naomi se ha convertido, a sus 50 años, en madre por primera vez.