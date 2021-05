Olga Moreno vuelve a hablar de Rocío en Supervivientes: "Ha sufrido mucho"

Olga Moreno lo ha vuelto a hacer, se ha desahogado ante las cámaras de 'Supervivientes 2021' y ha hablado largo y tendido sobre Rocío Flores y sobre la relación que tiene con ella. Como ya han desvelado, las dos gozan de una relación muy estrecha y eso es lo que ha querido dejar claro la concursante.

"Yo de lo que sí tengo muchas ganas es de dar un abrazo a mi marido, más que con mi marido, hablaría con Rocío, la conexión con ella es súper fuerte. La única verdad que se ha dicho es que la hemos dado una responsabilidad, la de ayudar a su hermano, pero porque se la teníamos que dar. Cuando se vino su pena era 'por qué he dejado a mi hermano', ella es como una madre. Ella nos tenía que decir los medicamentos, porque nosotros no lo sabíamos" ha confesado Olga Moreno a sus compañeros.

Además, la mujer de Antonio David ha querido demostrar qué significa Rocío Flores en su vida y ha asegurado que: "Ella sabe que la amo, pero debería haberla puesto más para arriba... he regañado mucho a Rocío, pero he estado muy encima para que se haga una mujer. No le he demostrado lo mucho que la he necesitado con lo bien que se ha portado y es verdad que muchas veces me ha pedido un abrazo y a lo mejor porque la veo más fuerte a ella... y ella lo sabe. De que yo esté con su hermano así, ella me daría la vida, sabe que yo ante todo amo a su hermano, eso para ella... yo soy dios para ella".

Tras la emisión del vídeo, Olga Moreno le ha confesado a Jorge Javier Vázquez que: "Se me ha ido la boquita un poco, perdonarme a mi familia. Le diría que me perdone por esos abrazos que no le di, ella lo sabe, ella sabe que he estado muy pendiente de su hermano porque lo necesitaba y a lo mejor no estaba más a su lado. Que la quiero, la amo, espero que estén bien. Ha sufrido mucho esa niña de chica y no se lo merece".