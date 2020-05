Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Estoy deseando salir a la calle y gastar dinero".

Las luces del plató de ‘El Hormiguero’ se encendían una vez más este martes con un Pablo Motos con la promesa de “hacer reír” a los espectadores. Pero antes, el presentador dedicaba los primeros minutos del programa a lanzar un mensaje “a la gente que tiene que volver a abrir su negocio y lo ve todo negro”. Con la mirada fija a la cámara, el presentador afirmaba “Te entiendo”, de manera que expresaba su empatía con la situación actual de los empresarios. “Es normal que digas me rindo, pero no te compadezcas mucho porque es adictivo”, comentaba. Según aseguraba, “hay mucha gente ahora mismo en el agujero y va a salir adelante”.

“Para salir adelante, divide el problema en trozos manejables. Cuando tengas la primera idea, descubrirás que tenías una reserva de energía que estaba ahí”, explicaba Motos en un intento de arrojar luz sobre las posibles dudas de los comerciantes ante la desescalada. Convencido de que “todo cambia”, el valenciano aseguraba que “es importante descubrir de que forma somos percibidos por los demás y de qué forma mejorar”. Y aún más importante es “fijarse en los detalles que te hagan diferente a los demás”, comentaba. Para concluir, confesaba sus intenciones en lo relacionado con este tema: “Estoy deseando salir a la calle y gastar dinero. Quiero colaborar en que empecemos a recuperarnos”.

Con Cristina Pardo, Marron y Yibing en la mesa de actualidad, Pablo Motos comentaba un día más las noticias sobre la crisis del coronavirus. En esta ocasión, debatía sobre la obligatoriedad de llevar mascarillas en sitios públicos que el Gobierno está estudiando. “La que me cayó hace un mes cuando lo dije yo. Y ya me estarán dando, ya estará la gente cabreada”, afirmaba el presentador sobre sus críticos en las redes sociales. Además, aseguraba que “las mascarillas son un tostón, son muy incómodas, no sabes si lo estás haciendo bien o mal”. Así, relataba la incomodidad que supone el llevar esta herramienta de protección.

Según Pablo Motos, “la mascarilla es horrorosa”. Tras este comentario se interesaba en la economía tras la crisis del Covid-19. “Esto está empezando, el drama económico es muy gordo, pero se avecina una tormenta gigantesca”, explicaba el presentador. Y detallaba de qué manera el Gobierno recaudará dinero: “Aparte del impuesto de los ricos, que se hará, hay otros tres: el IVA, el IRPF y el impuesto de sociedades. Motos se mostraba preocupado con las consecuencias económicas de la pandemia. Y añadía: “En Cataluña han aprovechado que está muriendo mucha gente para subir el impuesto de sucesiones”.