Ona Carbonell reivindica la conciliación familiar en El Hormiguero: "No es fácil"

La crisis del coronavirus sigue protagonizando las portadas de los periódicos y los programas de televisión. Este es el caso de 'El Hormiguero', que este jueves arrancaba con un comentario de Pablo Motos sobre las últimas noticias que se tiene de la pandemia: "Solo el 5% de la población en España está inmunizada, eso serían unos 2,3 millones de personas". El presentador aseguraba que vivimos un momento en el que "las noticias se contradicen cada tres días". Y hacía referencia a la vacuna como "mejor opción" para acabar con la pandemia.

Motos explicaba cómo se descubrió el método de la vacuna: "El doctor Edgard Jenner, en 1796, agarró a un niño y le metió en el brazo el virus de la viruela de una vaca". Según explicaba, así surgió este descubrimiento. "Gracias a esa primera cobaya humana cambió la historia de la medicina", aseguraba. Y enviaba un mensaje optimista: "Si la humanidad consiguió erradicar la viruela con la vacuna, también acabaremos con esto. La vacuna llegará, la cosa es cuándo". "Se espera un ganador en otoño, luego faltarán las fases de prueba. Esa fase dura 18 meses en una situación normal. No nos podemos quedar en pausa un año y medio y tenemos que decir sí a este momento", concluía.

A continuación, presentaba a Marron, Luis Piedrahíta y El Monaguillo, que le acompañaban en la mesa del programa para comentar la actualidad. "La persona más anciana de España, de 113 años, ha superado el coronavirus", comentaba el presentador y celebraba entre aplausos esta noticia. La alegría de este momento daba paso a la videollamada con la primera invitada de la noche: Ona Carbonell. La deportista, embarazada de seis meses y medio, aseguraba sentirse "muy contenta y con ganas de que llegue". No tenía problemas en mostrar a la cámara su "tripón", aunque confesaba sus nervios ante la situación actual con la crisis del coronavirus: "No puedes ir a clase de preparto, nadie de mi familia me ha podido tocar la barriga. Es raro".

"Me da mucho respeto el momento parto. Intento no pensar", afirmaba. Ona también explicaba que "no es fácil" parar la vida profesional de una deportista para ser madre. Y hacía una reivindicación: "Se tiene que hacer que la deportista pueda conciliar la vida deportista y la familiar". Aseguraba que ¨es complicado parar" porque su "herramienta de trabajo es el cuerpo". Además, añadía que "a nivel económico no es nada fácil". Por ello, mencionaba a Serena Williams como uno de sus referentes que ha podido conciliar la vida familiar con la deportista. Con su característica sonrisa, se despedía de Motos.