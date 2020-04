Motos: "El orgullo de Sánchez le impide admitir que ha vuelto a meter la pata".

Pablo Motos hacía este martes un sentido homenaje a los mayores en 'El Hormiguero'. "He oído a algunos amigos que sus padres se quejan del confinamiento, que no se mueven, no se cuidan, no se duchan…", comentaba el presentador. Su respuesta ante esta situación era rotunda: "A la gente mayor, os entiendo. Ser mayor es como ser de tercera, no os tienen en cuenta, como un trasto viejo, pero ahora todo ha cambiado".

Según comentaba Motos, "nos han puesto a todos cara a cara con la muerte. Así que no te abandones, tus hijos y nietos te necesiten. Sí que tienes fuerzas". Así animaba a los mayores a cambiar de actitud ante el confinamiento.

A continuación, Pablo Motos hacia una revelación muy personal: "Una de las últimas veces que fui a ver a mi madre, la vi y ya sabía que se estaba dejando ir. Y yo le dije 'necesito que vivas por mi'. Le di una razón para luchar y aguantó un año más". Con esta experiencia propia ponía un ejemplo para las personas mayores. "Ya sé que tienes angustia, pero no te quiebres ahora. Esto va a cambiar. No nos falléis, nosotros no os vamos a fallar porque os queremos", concluía emocionado ante los aplausos de los colaboradores del programa.

Tras esta reflexión, Pablo Motos se sentaba con Cristina Pardo para comentar la actualidad, en especial sobre "la noticia del día": la desescalada. "No voy a poner adjetivos a la desescalada", comentaba el presentador al inicio de la conversación. Por su parte, Cristina Pardo intentaba aclarar las dudas sobre la desescalada planeada por el Gobierno, aunque, según afirmaba, "la rueda de Sánchez no ha sido todo lo esclarecedora". La colaboradora del programa explicaba estas propuestas y las resumía con una frase: "Hasta finales de junio se darán pequeños pasos".

Para Pablo Motos, "la única opción que tenemos en estos momentos es el cuidado individual porque sino nos volverán a confinar". Tras este comentario, Pablo Motos elevaba el tono y criticaba al presidente del Gobierno: "El orgullo de Pedro Sánchez le impide admitir que ha vuelto a meter la pata y que las mascarillas deberían ser obligatorias". El presentador cargaba contra las últimas decisiones del Gobierno. Y volvía a recalcar que "la cagaron y la mascarilla, evidentemente, la tiene que llevar todo el mundo". Motos también comentaba el fallido dato de la OCDE, que posicionaba a España como el octavo país que más tests del Covid-19 había realizado. "Estamos en el puesto 17 si contamos como contamos los demás. Si contamos como cuenta el Gobierno, que tienen una forma tan original…", ironizaba Pablo Motos.