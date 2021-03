Se desvela el secreto: Aitana a lo Barbra Streisand en los Premios Goya

Antonio Banderas la presentaba como una de "nuestras jóvenes estrellas con un sólido presente a la que se le vislumbra un futuro espectacular". Se trata de Aitana, que ha querido guardar el secreto de qué actuación iba a hacer en la gala hasta el último momento. La cantante se ha metido en la piel de Barbra Streisand para interpretar 'Happy days are here again'.

Me he quedado sin palabras al ver la actuación de Aitana😍 #Goyas2021

Aitana ha dicho hoy en la alfombra roja que antecede a la gala de los Goya 2021 que cantar en esta "es un sueño cumplido", que le "impone", pero que piensa disfrutar "porque es lo más importante". La cantante catalana ha desvelado que fueron Antonio Banderas y María Casado quienes le pidieron que cantara esta noche, lo que en realidad ha supuesto para ella una "oportunidad" y un "privilegio".

"Es un sueño cumplido, no marcará un antes y un después en mi carrera, pero si va a ser una actuación muy importante porque es algo grande, que impone, y quiero que todo salga bien y disfrutarlo".

Aitana lucía un Versace de color blanco, uno de los pocos vestidos de ese color que se están viendo esta noche, de corte muy juvenil, aunque se cambiará de ropa para interpretar una canción "muy especial" que le ha encargado Antonio Banderas. "Creo que va a quedar muy bien, no puedo decir el título, pero va a sorprender", aseguraba la cantante.