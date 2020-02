Grandes 'olvidados' del In Memorian de los Oscar: de Luke Perry a Cameron Boyce

El pasado domingo se celebraron los Premios Oscar en Los Ángeles, la ceremonia de galardones más importante del mundo del cine. La noche dejó grandes looks en la alfombra roja, el triunfo de 'Parásitos' y los grandes discursos de Laura Dern y Joaquin Phoenix, además de muchos memes y buenos momentos. Dos días después, los Oscar todavía siguen siendo tendencia mundial en las redes sociales y son millones los comentarios que se generan constantemente sobre lo ocurrido esa noche.

Una de las mayores críticas que los usuarios están haciendo a la gala es la falta de grandes actores en el tributo que se hace anualmente a los fallecidos del mundo del cine. En esta edición, Steven Spielberg presentó In Memoriam (En memoria), como es llamado el tributo, mientras que Billie Eilish cantó una preciosa versión de 'Yesterday'. Pudimos ver en el especial momento rostros como los de Kobe Bryant, Robert Foster, Fernando Lujan, Peter Mayhew, Godfrey Gao, Bibi Andersson, Doris Day, Peter Fonda y Kirk Douglas, pero también hubo grandes ausencias.

Luke Perry, quien además de participar en 'Érase una vez en Hollywood' contaba con más de treinta películas en su currículum, fue la gran ausencia del tributo y el nombre más comentado en redes sociales. Pero no fue el único. El actor Jan-Michael Vincent, nominado a un Globo de oro, o el actor Michael J. Pollard, nominado a los propios Oscar en la categoría a Mejor actor también fueron olvidados. Lo mismo pasó con actrices como Valentina Cortese y Sue Lyon, e incluso se ha mencionado la ausencia del joven Cameron Boyce, cuya muerte impactó este verano al mundo.

Algunas de las quejas apuntan a que Kobe Bryant fue el encargado de abrir el tributo debido al Oscar que ganó en 2018 por su cortometraje Dear Basketball, siendo su única aportación al mundo del cine, mientras que otras muchas estrellas que han dedicado toda su vida a la actuación, como Luke Perry, han quedado fuera de este pequeño tributo.

Ante las críticas, la Academia ha hecho público un comunicado en el que explica cómo se escogen los rostros que aparecen en 'In Memoriam': "La Academia recibe cientos de solicitudes para incluir seres queridos y colegas de la industria en el segmento de los Oscar In Memoriam. Un comité ejecutivo, que representa a todas las sucursales, considera la lista y realiza la selección para la transmisión por televisión en función del tiempo disponible, que es limitado. Todos los fallecidos del mundo del cine que fueron propuesto para el memorial están incluidos en Oscar.com y permanecerán en el sitio durante todo el año. Luke Perry y Cameron Boyce son recordados ahí", han sido las palabras de la Academy, que no han terminado de convencer a los fanáticos.