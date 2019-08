La Princesa Leonor estrena unos curiosos pendientes de 400 euros en Mallorca

Este jueves, la familia real hizo su primera aparición pública en Mallorca, en concreto en el Real Club Náutico de Palma. La Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía se desplazaron hasta el puerto deportivo de la capital balear para dar ánimos a don Felipe antes de que se hiciera a la mar para disputar la Copa del Rey de Vela Mapfre, la cual disputa con el Aifos.

Allí pudimos ver a los soberanos y a las niñas pasar un rato distendido con diferentes participantes de la competición, algo inusual, pues nunca han aparecido por el Club Naútico durante la primera jornada. Así, pudimos ver de nuevo a Leonor y Sofía después del mes que han pasado en Estados Unidos de campamento. De nuevo, ambas vistieron de una forma muy acorde, aunque diferente, pues ya pasó la época en la que vestían exactamente igual.

Las dos hermanas optaron por cómodos shorts y camisolas, con las típicas menorquinas que llevan calzando desde pequeñas cada vez que pisan Mallorca, aunque en el caso de Sofía llevaban tiras alrededor del pie. Si bien hubo un detalle en el que no coincidieron las dos hermanas, las joyas. Normalmente, ninguna de ellas las lleva al ser muy pequeñas, pero la Princesa Leonor ya tiene 13 años y se va atreviendo poco a poco con algunos complementos que marcan la diferencia.

Así sucedió este jueves, cuando la heredera se puso por primera vez unos delicados pendientes en forma de libélula que llamaron la atención. Sobre todo, porque se trata de una creación exclusiva realizada en oro blanco con pequeños diamantes, cuyo precio es de 435 euros, sin duda, la joya más cara que ha llevado Leonor hasta ahora. Son de la marca Gold&Roses, una firma española de la que también la Reina Letizia tiene alguna pieza.

Estos delicados y originales pendientes no los podrá compartir con su hermana Sofía, pues la más pequeña de la familia no tiene agujeros en las orejas. Cuando nacieron, los Reyes decidieron no hacerles pendientes y esperar a que fueran ellas quienes lo pidieran cuando crecieran. Leonor quiso ponérselos a los 8 años, pero parece que Sofía por el momento no siente deseo de llevarlos, por lo que todavía no se ha hecho agujeros.