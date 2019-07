Los negocios fallidos de Raúl Gonzalez: la empresa que podría llevarle el banquillo

Raúl González vive uno de sus mejores veranos. El que fuera capitán del Real Madrid y dueño del dorsal número 7 durante más de una década acaba de empezar su primera temporada como entrenador del Castilla, el filial blanco, lo que muchos consideran el paso previo a ocupar el banquillo del primer equipo, como le pasó a Zinedine Zidane. Si bien puede ser otro banquillo el que le espere antes, porque el futbolista podría sentarse próximamente en el de los acusados. Y todo por un negocio que no le salió nada bien.

Según publicó el diario 'El Mundo' hace unos días, la Audiencia Provincial de Madrid ha revocado un auto que pedía archivar el caso contra Raúl por vaciar supuestamente una de sus empresas para evitar pagar una deuda. En concreto, es la compañía Aurantia la que reclama una deuda de 7,17 millones al jugador por un negocio que emprendieron de forma conjunta en el sector de las renovables en Cádiz. El proyecto no salió bien y ahora luchan en los juzgados por lo que quedó pendiente entonces y que supuso graves pérdidas para ambos.

Así, Raúl se enfrentaría a delitos de insolvencia punible, apropiación indebida y delito societario, pues sus exsocios le acusan de vaciar su firma Europa Scar Sport (ESS) para no afrontar la deuda con ellos, algo que por supuesto sus abogados niegan. Además, también estarían involucrados en el caso su cuñado, Carlos Redondo, y su propia madre, María Luisa Blanco, quien era la administradora de la empresa.

Este enfrentamiento legal viene de largo y hace años que ambos bandos se demandan mutuamente, aunque ahora parece que Aurantia tiene la sartén por el mango, según la sentencia de la Audiencia de Madrid. Por lo tanto, Raúl podría tener que sentarse ante un juez si prospera la petición de sus exsocios. Y todo, por un negocio que él nunca pensó que saldría tan mal.

El gran fallo en renovables

Para entender lo que ocurre debemos remontarnos al año 2008, cuando Raúl decidió embarcarse en un proyecto de renovables -eran los años del 'boom', cuando muchos entraron en este sector y acabaron también perdiendo- en Cádiz a través de su empresa Europa Scar Sport (ESS), con la que se hizo con el 20% la matriz de la de la fábrica de módulos fotovoltaicos Gadir Solar, llamada Cadmos, de la que sus socios de Aurantia tenían el 80% restante.

Para llevarlo a cabo, pidieron un préstamo a Credit Suisse de 36,5 millones, además de contar con 25 millones más de subvenciones. Según el acuerdo que se filtró más tarde, Raúl se comprometía a quedarse con el 20% de los beneficios que diera el proyecto o, por el contrario, asumir el 20% de la deuda que se generara. Es decir, esos 7,17 millones que ahora le reclaman. Pero, ¿qué pasó entonces?

Supuestamente, Raúl habría vaciado la sociedad Europa Scar Sport (ESS) para no tener que asumir la deuda alegando insolvencia, si bien habría derivado el dinero de esa compañía a otras dos empresas suyas, Europa Scar Sport Imagen y Radlin Develops. Además, demandó a Aurantia por irregularidades en el pacto societario. Pero ahora todo podría darse la vuelta, porque el perito independiente que ha consultado toda la información considera que se habrían alterado las cuentas de Europa Scar Sport (ESS) para dar una imagen distorsionada que evitar afrontar esa deuda contraída.

Pero, a día de hoy, ¿cuál es la situación de esas empresas? Pues bien, en el caso de Europa Scar Sport (ESS), se encuentra en liquidación. Raúl es el principal accionista con el 99,98% de la compañía, mientras que su cuñado y su madre tienen un 0,01%, respectivamente. Las últimas cuentas de esta firma, que datan de 2015, reflejan unos ingresos de 0 euros, es decir, que no obtuvo ninguna ganancia ese año, y unas pérdidas de 821.000 euros. No obstante, cuenta con un activo de cerca de 3,2 millones. No obstante, llama la atención que un año antes, en 2014, sin tener tampoco ingreso alguno registrara un beneficio de más de medio millón de euros.

Vayamos ahora a la situación de Europa Scar Sport Imagen, dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios. En su caso, las últimas cuentas son del año pasado, de 2018, y curiosamente, tampoco registra ingresos -pues su situación es de inactividad-, con unas pérdidas de 112.000 euros. Su patrimonio neto es de 976.000 euros y, en 2017, igualmente obtuvo beneficios (29.285 euros) sin facturar nada. En esta sociedad, Carlos Redondo vuelve a aparecer como administrador único y poseedor del 0,01% de las acciones, al igual que la madre del futbolista, mientras que Raúl tiene el 99,98% restante y actúa como apoderado.

Por último, Radlin Develops también se dedica al sector inmobiliario y en su caso Raúl es el dueño al 100%. El pasado año sí tuvo actividad, y sus ingresos fueron de 83.000 euros, generando pérdidas de 413.180 euros. Eso sí, cuenta nada menos que con 11 millones de euros de activo total.

Así, a pesar del fiasco del proyecto de renovables, el entrenador del Castilla consta con varios negocios que tienen un importante patrimonio, a pesar de que ahora mismo no son rentables. Si bien en 2016 una juez ordenó el embargo de 9,13 millones a Europa Scar Sport Imagen por la deuda con Aurantia, por lo que tuvo que pedir el concurso de acreedores al poco tiempo, ya que tampoco le resultó nada bien su aventura en el ladrillo. Por lo tanto, a día de hoy solo sigue activa Radlin, aunque tampoco le está dando buen resultado.

Sea como sea, Raúl parece estar ajeno a todo este lío empresarial y hace unos días celebraba con 42º cumpleaños rodeado de sus cinco hijos, que ya son casi tan grandes como él, y su esposa, Mamen Sanz, con la que lleva más de 20 años. Ahora, afronta la pretemporada con el Castilla con la máxima ilusión, aunque la incertidumbre de su futuro judicial está en el aire.