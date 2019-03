La 'traición' de Rawvana, la influencer vegana pillada comiendo pescado

Cuando construyes tu carrera y tu reputación alrededor de algo y de pronto, un día, ese algo se demuestra falso, la caída puede ser de incalculabes proporciones. Y eso es lo que le puede pasar a la influencer de la alimentación que ha defraudado a toda su audiencia en cuestión de segundos, en concreto 15. Esa es la duración del vídeo que se ha filtrado en el que Yovana Mendoza, más conocida como Rawvana, es filmada comiendo pescado, alimento contra el que supuestamente se había posicionado.

Mendoza tiene un canal de YouTube con más de 2 millones de seguidores, tiene 1,3 millones de 'followers' en Instagram y, además, su propio método de alimentación crudivegano patentado que vende a través de una app y que promete cambiar la forma de alimentación -y de vida- de quien lo inicie en solo 21 días. Un suculento negocio que podía tener los días contados después de que el vídeo en el que sale ante un plato de pescado haya dado la vuelta al mundo.

En concreto, este momento fue captado en Bali, donde Yovana se encontraba de viaje con otros influencers de la alimentación, y se puede ver a la joven sentada a la mesa con un plato de pescado cocinado delante. Es decir, una comida que no es ni 'crudi' ni vegana, dieta que ella decía seguir. Quien grabó el clip de la discordia fue otra gurú de la alimentación en redes sociales, llamada Pautips, una mexicana con nada menos que 8,6 millones de suscriptores en YouTube.

El descubrimiento ha sido tomado como una traición por los numerosos fans de Rawvana en todo el mundo, los cuales se sienten estafados por la influncer, ya que habría preconizado una forma de alimentación que ella no comparte. Y ya se sabe que en el negocio influencer si no cuentas con creedibilidad, no eres nadie.

Los comentarios han llegado incluso de la Sociedad Vegana de México, quien escribía en Instagram “vergüenza deberías tener @rawvana por el daño que le has hecho a esta comunidad". Otros seguidores le tachan de traidora, nefasta, mentirosa e incluso mala persona. Si bien hay otros que han salido en su defensa, asegurando que todo se trata de una venganza por parte de Pautips -cuyo nombre real es Paula Galindo-, quien querría hundir la carrera de Mendoza.

Entona el 'mea culpa'

Ante toda la polémica desatada, Rawvana ha tenido que dar la cara y disculparse ante su audiencia. Visiblemente afectada, sin maquillaje y con los ojos llorosos, la joven ha grabado un vídeo para su canal de YouTube que dura 30 minutos y que ya acumula más de tres millones de visionados en el que da su versión de lo ocurrido.

Yovana reconoce que ha incorporado huevos y pescado a su dieta por prescripción médica, ya que la dieta crudivegana tan estricta que ha seguido en este tiempo le ha provocado problemas de salud, como que se le retire la menstruación, algo que en una chica tan joven no es normal. Además, tenía las vitaminas y minerales muy bajos, de ahí que haya tenido que volver a comer proteínas.

En el vídeo asegura que se resistió todo lo que pudo a volver a integrar estos alimentos a su dieta, incluso cambiando de doctores porque pensaba que no aceptaban su dieta basada en plantas. No obstante, el hecho de que llegase a estar hasta una semana sin ir al baño disparó las alertas y no ha tenido más remedio que hacer caso a los profesionales e ingerir estos alimentos.

Ha pedido a sus seguidores que la entienda y les ha dado las gracias por entenderla -a los que lo han hecho-. No obstante, su carrera está en claro peligro. Varias marcas que se publicitaban en sus canales han roto su acuerdo con ella, algo que ha reconocido la influencer, quien sabía que cuando la verdad se hiciera pública le iba a afectar. Pero, por el momento niega haber perdido seguidores -se hablaba de cerca de un millón en Instagram-, aunque será el tiempo el que diga si su comunidad le perdona por su 'traición'.