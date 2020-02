Resines en 'El Hormiguero': "Banderas es el que más papeles me ha quitado"

"¡Hoy ha venido a divertirse a 'El Hormiguero' Imanol Arias!". Así recibía este martes Pablo Motos al actor, que visitaba el plató de Antena 3 para hablar de 'El Coronel no tiene quien le escriba', obra de teatro que protagoniza en el Teatro Olimpia de Valencia. Imanol explicaba que la función está basada en una novela de Gabriel García Márquez y se trata de "una reflexión sobre la aceptación y la dignidad". Tras más de 108 representaciones a sus espaldas, el actor confesaba que "ya me la sé de sobra".

Arias contaba, como anécdota, que no hay dos días en los que la obra sea igual, incluso cambia su duración. "Hay días que el hambre y la dignidad hace que te enfurezca más y la obra dura cinco o nueve minutos más o menos", explicaba el invitado. Imanol animaba al público a acudir al teatro porque "es una obra basada en una novela con toda la potencia que tiene el teatro". Con dos personas mayores como protagonistas de la obra, Imanol reivindicaba la edad: "En los sitios donde los jubilados tienen mucho impacto la obra está cobrando mucho movimiento".

Tras estas declaraciones, hacía su entrada triunfal en el plató Antonio Resines. Los dos actores se fundían en un cálido abrazo y Arias le daba un beso en la frente a su amigo. "Es muy cariñoso Imanol", comentaba el colaborador de 'El Hormiguero'. "Resines tiene habilidades ocultas que te sorprenderían", respondía el invitado. Los dos se conocen desde hace tiempo e incluso compartieron pantalla en la película 'Todos los hombres sois iguales'. "Tú eras el guapo", confesaba Resines a Arias, que respondía con un "Resines era el profundo y el cómico era Juanjo Puigcorbé" en referencia a las declaraciones de Imanol en las que afirmaba que estos tres actores son los últimos de su generación.

Resines, a pesar de recibir un "guapo" de Pablo Motos, respondía que él no se considera como tal. "Yo de guapo no he ido nunca. Igual que tú, Pablo, somos gente sencilla", confesaba ante sus compañeros de mesa. En cambio, reiteraba la belleza de Imanol Arias: "Pa' la edad que tiene está bien". Tras esta conversación más propia de unos amigos en un bar, como así reconocía Motos, el presentador cambiaba de tema y preguntaba a Resines: "¿Quién es el actor que más papeles te ha quitado?". El colaborador no se lo pensaba y respondía con claridad: "Antonio Banderas". Esta confesión causaba las risas de Motos y Resines justificaba que "era por el nombre, por tener el mismo nombre".