Rocío Flores, dispuesta a retomar con su madre la relación tras ‘Supervivientes’

Los concursantes de ‘Supervivientes’ viven sus últimas horas en Honduras. Este domingo, Jordi González presentaba por última vez el debate del programa. La recta final de los supervivientes está siendo muy nostálgica. "Los concursantes están permanentemente recordando los momentos que han vivido en esta aventura", comentaba Lara Álvarez en su última conexión de la presente edición. También en plató se valoraba el paso de los concursantes por el ‘reality’ de Telecinco. "Para mí la gran sorpresa ha sido Ana María", aseguraba Vicky Larraz.

También Carmen Lomana aportaba su opinión: "Ana María ha sentido la libertad de ser ella misma". Pero el bueno rollo no duraba mucho. Hugo Sierra y Ana María Aldón ganaban una hamburguesa gigante tras una prueba de recompensa. La concursante decidía compartir su plato con Rocío Flores, mientras que Hugo se negaba a ofrecer parte de su comida a sus compañeros. Este hecho desataba una gran discusión entre el uruguayo y el resto del grupo, que lo tachaban de “egoísta”. Hugo se defendía asegurando que él no había comido ese día.

Y las críticas no iban solo hacia Hugo. Albert Barranco aseguraba que sus dos compañeros podrían haber sido más “generosos”: “Estoy decepcionado con Ana”. El extronista de ‘Mujer, hombres y viceversa’ no entendía cómo su amiga no había compartido su comida con él. Al margen de este conflicto, los últimos días en la isla también daban momentos cómicos y curiosas como el protagonizado por Rocío y Ana María. "Llevas todo el concurso oliendo a mierda, literal, pero con la ducha de ayer hueles genial", aseguraba entre risas la hija de Rocío Carrasco.

Otro de los concursantes que recordaba su paso por la isla era Jorge. Emocionado, comentaba que "esto es un crecimiento personal increíble, no está pagado”. Por otra parte, en su último paseo en la playa, Albert Barranco reflexionaba sobre su experiencia en Honduras: “Cuando llega el punto de irte es cuando te das cuenta de lo privilegiado que has sido”. Una de las más emocionadas era Ana María, que lloraba al repasar sus días en el concurso.

Rocío Flores tampoco podía evitar las lágrimas. El conflicto con su madre, Rocío Carrasco, ha estado muy presente en ella durante los cien días de concurso. Tras reflexionar durante estos más de tres meses en Honduras, Rocío se mostraba dispuesta a provocar un acercamiento con su madre: “Deseo una unión familiar”. “Me ha hecho reflexionar. A partir de ahora quiero que cambien un montón de cosas respecto a mi familia. A pesar de lo mal que lo hemos pasado en esta edición, creo que tenía que vivir esto para superar muchísimos miedos”, confesaba.