Así es Sandra Gago, la modelo que se va a casar el sábado con Feliciano López

Este sábado, a las 18.00 de la tarde, Feliciano López se casará por segunda vez con una mujer que le ha cambiado completamente la vida. El tenista de 37 años contraerá matrimonio con la modelo madrileña Sandra Gago, de 23. La boda tendrá lugar en Marbella, en concreto, en la Finca La Concepción, muy cercana a Puerto Romano. Allí, la pareja reunirá a sus familiares y amigos para sellar sus dos años de relación, tiempo que puede parecer corto, pero que ha sido intenso y que les ha servido para darse cuenta de que son el uno para el otro.

Como decíamos, esta será la segunda boda para Feliciano, que tuvo un fugaz pero polémico matrimonio con Alba Carillo, curiosamente una de las actuales concursantes de 'GH VIP'. Así, con su ex en Guadalix de la Sierra, el tenista se casará con una mujer con un perfil muy diferente al de la también modelo. Porque Sandra era una desconocida hasta que empezó su relación con Feliciano, de hecho, para muchos todavía lo sigue siendo.

Sandra Gago nació en Madrid el 3 de octubre de 1995, por lo que está a punto de hacer 24 años. Aunque ha vivido en varios lugares por el trabajo de sus padres, lleva ya unos años establecida en la capital, donde llevaba una vida normal hasta que conoció a Feli a finales de 2017. Desde entonces, no se separado de él, saltando así de su mano al ruedo mediático.

La joven tiene una incipiente carrera como modelo, la cual se ha visto favorecida por la popularidad de su relación con el tenista. En España le lleva la agencia Traffic Models, aunque tiene otros representantes para sus trabajos en el extranjero. Así, ahora es habitual en desfiles de firmas como Calzedonia, con la que se estrenó para la campaña de este pasado verano, o Pedro del Hierro, con la que se ha estrenado en la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week. Además, es imagen de marcas como Tous o de Range Rover. Igualmente, es habitual de editoriales de moda en las revistas especializadas.

Con cerca de 50.000 seguidores en Instagram, su perfil va ganando enteros posicionándola también como influencer. Pero Sandra no pierde la perspectiva y continúa formándose. Estudia Periodismo en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y tiene pensando seguir estudiando cuando acabe la carrera.

No es muy dada a hablar en los medios ni a compartir su día a día en redes sociales como otras modelos o influencers, sino que apuesta por un perfil más discreto. No obstante, no ha podido evitar ser el centro de atención, sobre todo en las pistas de tenis. Porque se ha convertido en el talismán de Feli y desde que está con ella encadena numerosas victorias, algo que él mismo ha reconocido y ha agradecido a su chica, que le aporta una gran estabilidad.

Por ello, a pesar de llevar poco juntos, no dudaron en comprometerse hace unos meses. Y es que están convencidos de que están hechos el uno para el otro y quieren ser marido y mujer para tener su propia familia. Ahora, Sandra está volcada en los últimos preparativos, como ha dejado constancia en sus redes. La joven ya tiene su vestido o vestidos, porque probablemente sean dos como se estila ahora, diseñados por Jesús Peiró. Ya ha avanzado que será una novia clásica y sencilla, pues ese es su estilo habitual en el día a día.

Las joyas serán de Rabat, firma con la que ha hecho una colaboración para su enlace. Además, también está aprovechando estos últimos días para hacer deporte y darse tratamientos para lucir radiante. Así, el sábado brillará para dar el sí quiero a Feliciano, que encara esta segunda boda de una forma muy diferente a la primera.